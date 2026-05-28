Оренда приватних будинків у Києві та області — що з цінами

Ціни на ринку заміської та приватної нерухомості Київського регіону трохи охолонули та стабілізувалися після тривалого періоду зростання.
За даними ЛУН за травень 2026 року, медіанні ціни на оренду житлових будинків як у самому Києві, так і в межах області, дещо знизилися відносно своїх історичних піків, зафіксованих на початку року, і наразі вийшли на стійке плато.

Київ

У столиці медіанна вартість оренди цілого будинку зараз становить $2000 на місяць. Для порівняння: ще у вересні 2023 року ціна трималася на рівні $1500, а максимум зафіксованийна початку 2026 року, коли ціна сягнула понад $2300.
Проте останні місяці демонструють абсолютну цінову статичність: зміна середньої вартості за рік, пів року та останній місяць становить рівно 0%.
Медіанна площа заміських об’єктів у межах міста залишається незмінною — 220 м². З урахуванням цього, середня вартість квадратного метра житла в оренду в Києві наразі зафіксувалася на рівні 9,34 $, що помітно вище за показники осені 2023 року ($7,12 за м²), проте все ще нижче за історичний максимум у січні 2026 року (10 $).
Київська область

В області спостерігається схожа траєкторія, проте з власними регіональними особливостями. Медіанна ціна оренди будинку в Київській області на сьогодні становить 1 800 $.
Протягом останніх місяців тут також відбулося плавне коригування ціни вниз після зимових максимумів, коли цінники наблизилися до позначки у $2200.
Варто зазначити, що медіанна площа орендованих будинків в області є дещо меншою за столичну і становить 190 м². Водночас середня вартість оренди квадратного метра в регіоні демонструє впевнене довгострокове зростання: якщо у вересні 2023 року вона стартувала з $6,05 за м², то сьогодні становить вже 8,57 $ за м², поступово наздоганяючи за динамікою столицю.
Раніше ми повідомяли, що ринок житла у Києві за останні роки змінювався швидше, аніж за попереднє десятиліття. Чому квартири у Києві подорожчали, та чи можливо отримати знижку при купівлі — пояснювали у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
