Кабмін планує купити 1000 сільських будинків для переселенців

Кабінет Міністрів провів селекторну нараду з гуманітарних питань із регіонами. У фокусі — житло для ВПО, підтримка вразливих категорій людей та робота соціальної інфраструктури.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За словами очільниці уряду, триває робота над розширенням мережі місць тимчасового проживання та системи соціальної підтримки.

«Із 1 млрд грн субвенції області вже розподілили майже 700 млн грн на облаштування житла для ВПО, зокрема для маломобільних людей та людей з інвалідністю. 14 областей уже повністю використали виділені кошти», — зазначила Свириденко.

Водночас під час наради звернули увагу на затримки з використанням коштів у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях.

Окремо на нараді обговорили проєкт програми з придбання 1000 будинків у сільській місцевості для ВПО.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні запустили цифрову систему «Поруч», яка дозволяє внутрішньо переміщеним особам заздалегідь обирати варіанти тимчасового житла — ще до евакуації або безпосередньо під час виїзду. Якщо людина обирає місце проживання, інформація одразу стає доступною для всіх залучених служб, які можуть спрямувати її за обраною адресою.

Раніше Володимир Зеленський заявляв , що для сталого розвитку українських сіл необхідні спеціальні державні програми, доступні кредитні умови та розвиток інфраструктури, які стимулюватимуть приватний бізнес і сприятимуть поверненню людей до громад.

«Що може повернути людей у села? Я бачив країни, які відкривають спеціальні програми для сіл. І зазвичай це дотаційні речі доти, поки це дійсно невигідно. А вигідно — це коли в державі є гроші, й підприємства розростаються. І люди виїжджають за межу міст для того, щоб побудувати там підприємства», — підкреслив президент.

