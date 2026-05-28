Кабмін планує купити 1000 сільських будинків для переселенців

Кабінет Міністрів провів селекторну нараду з гуманітарних питань із регіонами. У фокусі — житло для ВПО, підтримка вразливих категорій людей та робота соціальної інфраструктури.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
700 млн грн на облаштування житла для ВПО
За словами очільниці уряду, триває робота над розширенням мережі місць тимчасового проживання та системи соціальної підтримки.
«Із 1 млрд грн субвенції області вже розподілили майже 700 млн грн на облаштування житла для ВПО, зокрема для маломобільних людей та людей з інвалідністю. 14 областей уже повністю використали виділені кошти», — зазначила Свириденко.
Водночас під час наради звернули увагу на затримки з використанням коштів у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях.
Закупівля будинків для переселенців
Окремо на нараді обговорили проєкт програми з придбання 1000 будинків у сільській місцевості для ВПО.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні запустили цифрову систему «Поруч», яка дозволяє внутрішньо переміщеним особам заздалегідь обирати варіанти тимчасового житла — ще до евакуації або безпосередньо під час виїзду. Якщо людина обирає місце проживання, інформація одразу стає доступною для всіх залучених служб, які можуть спрямувати її за обраною адресою.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що для сталого розвитку українських сіл необхідні спеціальні державні програми, доступні кредитні умови та розвиток інфраструктури, які стимулюватимуть приватний бізнес і сприятимуть поверненню людей до громад.
«Що може повернути людей у села? Я бачив країни, які відкривають спеціальні програми для сіл. І зазвичай це дотаційні речі доти, поки це дійсно невигідно. А вигідно — це коли в державі є гроші, й підприємства розростаються. І люди виїжджають за межу міст для того, щоб побудувати там підприємства», — підкреслив президент.