Як змінювався ринок нерухомості Києва: причини зростання Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Як змінювався ринок нерухомості Києва: причини зростання

2021 року ринок перебував у фазі активного зростання: запускалися нові проєкти, ціни зростали поступово, а покупці активно заходили на ранніх етапах будівництва. Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року ринок фактично зупинився.

Частина будівництв була заморожена, попит різко просів, а угоди відкладалися через високий рівень невизначеності.2023 року почалося поступове відновлення. Девелопери повернулися до роботи, але значно обережніше: нових проєктів стало менше, а темпи будівництва — повільнішими.

На той час вже сформувався дефіцит пропозиції, який ринок відчуває досі.2024−2025 роках попит стабілізувався, але став якісно іншим.

Покупці більше не інвестують «наосліп» і не готові чекати роками. На перший план вийшли терміни введення в експлуатацію, надійність забудовника та зрозумілі фінансові умови.

Чому ціни на квартири зростають

Ключова причина — комплексний вплив одразу кількох факторів. Війна залишається базовим ризиком для ринку. Вона впливає на всі етапи — від логістики до фінансування. Девелопери закладають ці ризики у вартість квадратного метра. Другий фактор — дефіцит пропозиції. Через паузу у запуску нових проєктів ринок недоотримав значну кількість житла.

Водночас попит поступово повернувся, що створило дисбаланс. Третій — різке зростання собівартості будівництва. Так, за оцінками девелопера РІЕЛ , від 2021 до 2025 року вона зросла в середньому на 25%. Це зростання стало результатом комплексного впливу низки факторів, зокрема, подорожчання будівельних матеріалів, енергоносіїв, логістики, будівельно-монтажних робіт тощо

Найбільше подорожчали енергоємні й імпортозалежні матеріали (цемент, мінвата, керамограніт, газоблок) — приблизно на 30%, бетон та арматура — на 10−15%.

Четвертий фактор — інфляція. В умовах нестабільної економіки нерухомість традиційно сприймається як інструмент збереження коштів, що додатково підтримує попит.

П’ятий — міграційні процеси. Київ залишається центром тяжіння для внутрішньо переміщених осіб і тих, хто повертається до столиці. Це створює додатковий тиск на ринок житла.

Більше деталей читйте в нашій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.