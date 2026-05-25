Як змінювався ринок нерухомості Києва: причини зростання

2021 року ринок перебував у фазі активного зростання: запускалися нові проєкти, ціни зростали поступово, а покупці активно заходили на ранніх етапах будівництва. Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року ринок фактично зупинився.
Частина будівництв була заморожена, попит різко просів, а угоди відкладалися через високий рівень невизначеності.2023 року почалося поступове відновлення. Девелопери повернулися до роботи, але значно обережніше: нових проєктів стало менше, а темпи будівництва — повільнішими.
На той час вже сформувався дефіцит пропозиції, який ринок відчуває досі.2024−2025 роках попит стабілізувався, але став якісно іншим.
Покупці більше не інвестують «наосліп» і не готові чекати роками. На перший план вийшли терміни введення в експлуатацію, надійність забудовника та зрозумілі фінансові умови.

Чому ціни на квартири зростають

Ключова причина — комплексний вплив одразу кількох факторів. Війна залишається базовим ризиком для ринку. Вона впливає на всі етапи — від логістики до фінансування. Девелопери закладають ці ризики у вартість квадратного метра. Другий фактор — дефіцит пропозиції. Через паузу у запуску нових проєктів ринок недоотримав значну кількість житла.
Водночас попит поступово повернувся, що створило дисбаланс. Третій — різке зростання собівартості будівництва. Так, за оцінками девелопера РІЕЛ, від 2021 до 2025 року вона зросла в середньому на 25%. Це зростання стало результатом комплексного впливу низки факторів, зокрема, подорожчання будівельних матеріалів, енергоносіїв, логістики, будівельно-монтажних робіт тощо
Найбільше подорожчали енергоємні й імпортозалежні матеріали (цемент, мінвата, керамограніт, газоблок) — приблизно на 30%, бетон та арматура — на 10−15%.
Четвертий фактор — інфляція. В умовах нестабільної економіки нерухомість традиційно сприймається як інструмент збереження коштів, що додатково підтримує попит.
П’ятий — міграційні процеси. Київ залишається центром тяжіння для внутрішньо переміщених осіб і тих, хто повертається до столиці. Це створює додатковий тиск на ринок житла.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
