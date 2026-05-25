Середня оренда житла для 1 людини в Іспанії забирає 98,7% зарплати молоді

Рівень житлової самостійності молоді в Іспанії у 2025 році знизився до 14,5%, що є найгіршим показником за весь час спостережень.
Про це повідомляє Іспанська рада молоді.
Згідно зі звітом, молодій людині довелося б витрачати майже всю свою зарплату на оренду житла для однієї людини. Криза доступності житла все більше віддаляє іспанську молодь від можливості жити окремо від батьків.
Рівень житлової самостійності молодих людей у 2025 році впав до 14,5% серед іспанців віком від 16 до 29 років, що є найнижчим показником за всю історію подібної статистики, згідно з останніми даними Обсерваторії самостійного проживання Іспанської ради молоді (CJE).
Опублікований свіжий звіт показує, що працюючій молодій людині довелося б витрачати 98,7% своєї чистої зарплати на оренду окремого житла в Іспанії.
Оціночний середній вік самостійного проживання вже перевищує 30 років. Крім того, зазначається, що труднощі з доступом до житла сьогодні є одним з ключових факторів зубожіння молоді в Іспанії: «Серед молодих людей, які живуть в орендованому житлі, ризик бідності зростає з 25,9% до оплати житла до 43% після неї».
«Для молоді переїхати від батьків означає збідніти», — стверджує голова Іспанської ради молоді (CJE) Андреа Хенрі.

Які зарплати

Згідно з даними, середня чиста зарплата молодої людини становить близько 1190 євро на місяць, тоді як середня вартість оренди житла досягає 1176 євро.
У CJE попереджають, що доступ до житла перетворився на «один з основних аспектів нерівності» між поколіннями.

В чому проблеми

Організація зазначає, що проблема стосується вже не лише тих, хто не має роботи або перебуває в ситуації соціальної ізоляції, а й частини працюючої молоді.
«Навіть працюючи, значна частина молодих людей не може побудувати самостійне життя, не опинившись у умовах нестабільності, надмірної заборгованості або залежності від сім’ї», — йдеться у звіті.
Іспанська рада молоді закликає владу розширити пропозицію доступного житла та полегшити молодим людям доступ до гідних умов проживання. «Проблема носить структурний характер і вже має серйозні наслідки для цілого покоління», — попереджають у організації.
Як зазначалося раніше, найдорожче орендувати житло традиційно в таких містах, як Барселона та Мадрид. У Барселоні однокімнатна квартира в центрі міста коштує в середньому 1436 євро на місяць, а за межами центру — 1092 євро. Такі дані наводить Numbeo.
Ціни на житло в інших містах Іспанії теж залишаються високими. Так, у Малазі в центрі це коштуватиме близько 1 100 євро, за межами центру — близько 900 євро.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
