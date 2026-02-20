Поляки масово купують житло в Іспанії: де найбільше Сьогодні 18:00 — Нерухомість

Поляки скуповують житло

Жителі Польщі дедалі більше інвестують у нерухомість за кордоном. Іспанія є одним із найпривабливіших напрямків.

У 2025 році громадяни Польщі придбали в Іспанії 4136. Поляки займають 8-ме місце серед іноземців, які придбали нерухомість і Іспанії (4,26% у 2025 році).

Ціни

Ціна на нерухомість в Іспані далеко не найвищі в ЄС. Порівняно з польськими цінами, купівля квартири на узбережжі виглядає дуже вигідно.

Марбелья та Коста-дель-Соль є найпопулярнішим вибором серед поляків, які шукають нерухомість на іспанському узбережжі.

Раніше Finance.ua писав , що ціни на житло в Іспанії досить різноманітні. Найдорожчим воно, традиційно, буде у столиці. Так, у Мадриді поблизу центру однокімнатні квартири, площею 42 кв. м коштують від 218 тис. євро (~10, млн гривень). А великі квартири, площею понад 100 квадратних метрів коштують у межах 890 тис. — 1,1 млн євро (~43−53 млн гривень).

Дешевшим є житло, наприклад, у Валенсії, де можна знайти пропозиції в межах 200−400 тис. євро. Однак потрібно враховувати, що серед пропозицій майже немає житла площею, менше ніж 50 кв. м.

Типи відсоткових ставок

В Іспанії для отримання іпотеки існує три типи відсоткових ставок:

фіксовані (Tasas fijas). Застосовується один раз і не змінюється протягом всієї дії контракту на іпотеку. Розмір плати за кредитом встановлюють під час підписання контракту, враховуючи % за кредитом і частину суми з основного боргу;

Застосовується один раз і не змінюється протягом всієї дії контракту на іпотеку. Розмір плати за кредитом встановлюють під час підписання контракту, враховуючи % за кредитом і частину суми з основного боргу; ставки, що плавають, або змінні (Tasas de interés variable). Процентна ставка змінюється в банку щорічно до середнього значення по EURIBOR (європейська міжбанківська ставка). Встановлюючи цю ставку, в банку вказують, що сам відсоток, наприклад, буде дорівнювати 2,5% + Euribor;

Процентна ставка змінюється в банку щорічно до середнього значення по EURIBOR (європейська міжбанківська ставка). Встановлюючи цю ставку, в банку вказують, що сам відсоток, наприклад, буде дорівнювати 2,5% + Euribor; комбіновані або змішані. В перші роки після оформлення іпотеки ставка фіксована, але згодом може змінюватися.

Найчастіше в Іспанії застосовують саме останній вид процентної ставки — банки на перші 5 років ставлять фіксовану ставку, а потім за принципом процентних ставок, що плавають, змінюють її.

