Дедалі більше європейців свідомо обирають оренду житла замість купівлі

У Європі знижується рівень володіння житлом, дедалі більше людей свідомо обирають оренду замість купівлі.

Про це пише Euronews з посиланням на дослідження агентства нерухомості Re/Max Europe.

Рівень володіння житлом скорочується

Згідно з дослідженням, у майже половині опитаних країн частка власників житла зменшується.

Падіння зафіксовано:

на 2% — у Великій Британії, Франції, Німеччині, Румунії та Чехії;

на 3% — у Хорватії та Угорщині;

на 1% — у Греції;

на 9% — у Туреччині.

Водночас у деяких країнах Європи оренда вже є домінуючою формою проживання. Частка орендарів становить:

48% — в Австрії;

62% — у Швейцарії;

63% — у Німеччині.

Значні частки орендарів також зафіксовано в Іспанії (25%), Франції (36%) та Великій Британії (27%).

Чому європейці не купують житло

Фінансові бар’єри залишаються важливим чинником, однак вони не єдині.

Серед тих, хто не планує купувати житло:

53% задоволені поточними умовами проживання;

21% не хочуть брати на себе довгострокові зобов’язання, пов’язані з володінням нерухомістю;

19% називають причиною високу вартість і початкові витрати.

У країнах, зокрема у Великій Британії, Бельгії та Іспанії, реєстраційні збори та податки можуть становити від 6% до понад 8% вартості житла.

Для частини європейців оренда є свідомим вибором. 16% респондентів зазначили, що обирають оренду через бажання зберігати мобільність. У Мальті цей показник сягає 50%, у Фінляндії — 33%.

Найменше зацікавлені в купівлі житла мешканці невеликих міст із населенням до 10 тис. осіб. Так, 17% не планують ставати власниками. Серед жителів великих міст таких 12%, серед мешканців сільської місцевості — 14%.

Серед тих, хто не планує купівлю:

49% міських жителів задоволені поточними умовами;

52% мешканців сіл також не бачать потреби змінювати формат проживання.

Скільки часу потрібно збирати на перший внесок

У середньому в Європі потрібно 7,3 року, щоб накопичити кошти на перший внесок. У Німеччині цей термін сягає 10 років.

26% європейців отримали фінансову допомогу від родини для купівлі першого житла. У Греції цей показник становить 38%, у Литві — 36%. У Фінляндії та Нідерландах — по 12%.

В Іспанії, Італії, Франції, Німеччині та Великій Британії частка тих, хто покладається на допомогу родини, коливається в межах 20−26%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що понад половина українців планує придбати квартиру 2026 року чи протягом найближчих 5 років. Третина українців збирається скористатися державними програмами. Тобто більшості українців доведеться збирати кошти на перший внесок.

Із зарплатою у 40−50 тис./ гривень можна дозволити собі відкладати до 10 тис. грн на місяць. Але середня зарплата по Україні на листопад 2025 року складає лише трохи більше 27 тис. грн. Реально ж багато українців отримують ще менші суми на руки.

