У КМДА пояснили, чому у платіжках киян стоять нулі: чи буде перерахунок

Чому платіжки з нулями у киян

Затримка паперових квитанцій за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання пов’язана не з Київводоканалом, а з теплопостачальною компанією, яка проводить перерахунок відповідно до фактичного обсягу наданих послуг.

Це зумовлено аваріями та тимчасовими перебоями в теплопостачанні.

Про це в ефірі телеканалу «Апостроф» повідомила радниця заступника голови КМДА Юлія Грамотна.

Київводоканал проводить перерахунок нарахувань за централізоване опалення та гаряче водопостачання за січень через численні перебої, аварійні ситуації та зливи теплоносія в будинках.

Коли будуть квитанції

Паперові квитанції з оновленими сумами почнуть розносити найближчим часом, а в особистих кабінетах споживачів поки що можуть відображатися нулі — нарахування буде скориговано індивідуально за фактично отриману послугу.

За словами Грамотної, оновлені дані за січень уже відображаються в електронних кабінетах, однак у графі опалення поки можуть стояти нулі — це свідчить про те, що процес перерахунку ще триває. Фахівцям знадобилося більше часу, щоб врахувати всі періоди зливу води з систем під час морозів і ліквідації пошкоджень.

«Теплопостачальна компанія здійснить перерахунок відповідно до тієї кількості обсягів послуг, які були фактично людьми отримані, тому що були і перебої з послугами, і були аварійні ситуації. Ви знаєте, що декілька разів доводилось зливати систему, саме теплоносій з будинку спускати воду і повторно її заливати. І для того, щоб кияни отримували саме за фактично надану послугу, необхідно здійснити нарахування саме за фактом отримання послуг чи неотримання», пояснила Грамотна.

Вона зазначила, що для споживачів, які користуються паперовими платіжками, процедура залишається без змін. Попри цифровізацію, квитанції будуть доставлені до поштових скриньок, а затримка з їх рознесенням не вплине на можливість своєчасної оплати. У разі сумнівів щодо коректності нарахувань кияни можуть звернутися до Центру комунального сервісу.

«Паперові платіжки як діяли, так і діють, вони вже починають розноситися. У людей буде достатньо часу сплатити як в електронному кабінеті, так і через банківські установи. У нас працює центр комунального сервісу, де ви можете отримати консультацію, там допомагають оновити документи, відкоригувати. Ми розуміємо, що в киян може виникнути багато запитань, чи правильно нарахували, якщо була перерва в послузі, то чи не нарахували там зайвого», — зауважила радниця.

Мешканці новобудов

Вона звернула увагу на проблему ремонту мереж, які не перебувають на балансі міста. За її словами, мешканці новобудов часто не можуть отримати допомогу від Київводоканалу під час аварій, оскільки забудовники не передають інженерні мережі на обслуговування підприємству. У таких випадках комунальні служби юридично не мають права втручатися в роботу приватної власності.

«Дуже часто після того, як вводиться будинок в експлуатацію або в процесі введення, забудовник не передає ці мережі в експлуатацію і, відповідно, не передає на обслуговування Київводоканалу. І відповідно, водоканал не має повноцінної інформації про технічний стан мереж і здійснювати законно обслуговування мереж, тим більше ліквідовувати аварійні ситуації на цих мережах, вони не мають права. Все повинно пройти певну процедуру передачі, і лише тоді підприємство може брати їх на обслуговування», — підкреслила вона.

Раніше писали, що заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у 3 кварталі 2025 року скоротилася на 5,4% порівняно з попереднім кварталом і становила 100,8 млрд грн. Про це свідчать дані Державної служби статистки.

Найвищий рівень заборгованості за житлокомпослуги зафіксований у Дніпропетровській (8,5 млрд грн), Донецькій (4,3 млрд грн), Полтавській (3,2 млрд грн) областях.

До цього Finance.ua зазначав , що якщо у квартирі або будинку встановлені лічильники на газ, воду, електроенергію чи тепло, нарахування здійснюється за фактичними показниками.

Коли житло тимчасово не використовується і споживання відсутнє, показники залишаються незмінними або нульовими. У такому разі оплачувати самі послуги не потрібно.

Водночас власник зобов’язаний щомісяця передавати ці показники постачальникам. Якщо цього не зробити, компанії можуть почати нарахування за встановленими нормами споживання.

