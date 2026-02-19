Кожному сьомому працівнику «урізали» зарплату — дані 2025 року
У 2025 році економічні реалії змусили частину компаній переглянути витрати на персонал. У результаті скорочення зарплати торкнулося 15% працівників.
Такі дані містить дослідження «Барометр ринку праці 2025. Прогнози на 2026 рік», проведене GRC.ua.
Пріоритети бізнесу
У 2025 році збереження конкурентної зарплати стало другим за важливістю пріоритетом для бізнесу. Про значні зусилля в цьому напрямі заявили 61,6% роботодавців.
Втім, порівняно з попереднім роком увага до цього питання дещо знизилася — у 2024-му про пріоритетність збереження зарплат говорили 66% роботодавців.
Кожен сьомий зазнав скорочення зарплати
Незважаючи на наміри, про які заявляли роботодавці, 15% працівників зіткнулися зі зменшенням зарплати. Показник не є критичним, однак свідчить про обмеженість ресурсів бізнесу та зростання фінансового навантаження.
Водночас у 52% співробітників рівень оплати праці залишився без змін. Це підтверджує тенденцію року: компанії частіше обирають заморожування зарплат замість їх зниження. В умовах невизначеності навіть стабільність без підвищення стала позитивним сценарієм.
А що із підвищеннями
У 2025 році зарплатня зросла у 34% працівників. Для порівняння: у 2024 році про підвищення зарплати повідомляли 47% опитаних. Така динаміка демонструє обережність роботодавців.
Суттєві підвищення залишилися поодинокими:
- понад 41% — лише 1% працівників;
- на 31−40% — також 1%;
- на 21−30% — 4%.
Найчастіше компанії обмежувалися корекцією до 10% (15% працівників) або підвищенням у межах 11−20% (12%). У більшості випадків це радше індексація, ніж реальне зростання доходів.
Високі очікування працівників
Попри стриману політику бізнесу, зарплата залишається ключовим фактором утримання та головним аргументом при зміні роботи.
Майже половина українців (48%) зізнається, що не може знайти роботу з гідною оплатою. При цьому 66% респондентів не готові знижувати свої фінансові очікування навіть за складних умов на ринку праці. Хоча порівняно з минулим роком категоричність дещо зменшилася, загальна позиція залишається доволі жорсткою.
Ті, хто готовий до компромісу, переважно погоджуються на зменшення очікуваної зарплати лише на 5%. Лише кожен десятий допускає зниження на 6−15%, і то як крайній захід.
Раніше ми повідомляли, що середня заробітна плата в Україні зросла вище 30 тис. грн.
