Як розбагатіти в Україні? Секрети інвестиційного портфеля на мільйони

Особисті фінанси
Фінансова стабільність — це здатність забезпечити себе завтра і в подальшому майбутньому.
Дедалі більше українців звертають увагу на інвестиції. Цей інструмент дозволяє зберігати і примножувати капітал без щоденного контролю бізнесу.
То ж куди інвестувати в 2026 році? Як розбагатіти швидко і назавжди? Які популярні інвестиції у 2026?
Про це йдеться в новому подкасті, де Олесь Вареник спілкується з Юрієм Міленіним, інвестиційним радником з команди Brave Capital.
Ви дізнаєтесь, як перейти від хаотичних заощаджень до створення професійної фінансової системи, яка працюватиме десятиліттями. Послухайте, щоб дізнатися як почати інвестувати, якщо у вас є перша тисяча доларів.
Про це все детально дивіться в нашому відео:
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиції
