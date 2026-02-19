Як розбагатіти в Україні? Секрети інвестиційного портфеля на мільйони Сьогодні 13:33 — Особисті фінанси

Як розбагатіти в Україні? Секрети інвестиційного портфеля на мільйони

Фінансова стабільність — це здатність забезпечити себе завтра і в подальшому майбутньому.

Дедалі більше українців звертають увагу на інвестиції. Цей інструмент дозволяє зберігати і примножувати капітал без щоденного контролю бізнесу.

То ж куди інвестувати в 2026 році? Як розбагатіти швидко і назавжди? Які популярні інвестиції у 2026?

Юрієм Міленіним, інвестиційним радником з команди Brave Capital. Про це йдеться в новому подкаст і, де Олесь Вареник спілкується з, інвестиційним радником з команди Brave Capital.

Ви дізнаєтесь, як перейти від хаотичних заощаджень до створення професійної фінансової системи, яка працюватиме десятиліттями. Послухайте, щоб дізнатися як почати інвестувати, якщо у вас є перша тисяча доларів.

Про це все детально дивіться в нашому відео:

