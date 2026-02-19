ВПО можуть не платити деякі збори та держмита — перелік Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Переселенці звільнені від сплати деяких державних зборів та мит

Уряд розширив підтримку внутрішньо переміщених осіб і бізнесу, що постраждав через війну. Із 15 серпня 2025 року набрала чинності постанова, яка скасовує частину адміністративних зборів і державного мита за окремі послуги. Нагадуємо, хто може скористатися пільгами та яких саме послуг це стосується.

Хто має право на звільнення від платежів

Як зазначив нардеп Павло Фролов, пільги передбачені для:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

громадян, ФОП і юридичних осіб, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій;

бізнесу, який релокувався та змінив місцезнаходження під час воєнного стану.

За які послуги не потрібно сплачувати мито та збір

Звільнення стосується таких адміністративних дій:

державна реєстрація речових прав на нерухоме майно;

внесення змін до відомостей про ФОП або юридичну особу в ЄДР;

отримання паперових витягів із державних реєстрів щодо себе;

реєстрація та розірвання шлюбу;

зміна імені, прізвища або по батькові;

повторна видача свідоцтв і витягів із Державного реєстру актів цивільного стану;

виправлення помилок у записах актів цивільного стану;

проставлення апостиля на офіційних документах (судових, архівних, нотаріальних тощо).

Обмеження та строк дії пільг

Пільги не застосовуються до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі через портал «Дія».

Звільнення від сплати діє протягом усього періоду воєнного стану та ще один місяць після його припинення або скасування.

Раніше ми повідомляли , що у 2026 році система виплат для внутрішньо переміщених осіб продовжує працювати на основі вже чинних правил, але з окремими розширеннями підтримки.

