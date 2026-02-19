Які прикраси не втратять у ціні через 10 років Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

Які прикраси не втратять у ціні через 10 років

В економіці існує термін «safe haven», що означає тиха гавань, золото є головним символом цього. У 2026 році золото продовжує демонструвати стабільне зростання.

Про те, які дорогоцінності та каміння можна купувати для інвестицій, пише bigkyiv

Купуючи прикрасу з золота 585 або 750 проби, ви фактично купуєте тверду валюту. На відміну від техніки чи автомобілів, які втрачають 30% вартості, щойно ви виходите з магазину, золота прикраса завжди має ліквідну вартість металу.

З точки зору фінансів, купівля біжутерії, навіть дуже дорогої та брендової — це чисті витрати. Через 10 років такі вироби зазвичай перетворюються на брухт, що не має перепродажної вартості, оскільки неблагородні метали окислюються, а напилення стирається.

Ювелірний капітал

Раціональний підхід передбачає купівлю класичних моделей (так званих «investment pieces»). Це лаконічні каблучки-солітери, масивні ланцюги класичного плетіння та сережки з дорогоцінним камінням. Такі речі не виходять з моди, що дозволяє реалізувати їх на вторинному ринку не як «лом», а як повноцінний виріб.

ТОП-4 каміння

Щоб ваша прикраса через 10 років коштувала дорожче, варто звернути увагу на «велику четвірку»:

Діаманти. Особливо ті, що мають сертифікат GIA. Чим вищі характеристики кольору та чистоти, тим швидше зростає вартість. Сапфіри та Смарагди. Природні екземпляри без термічної обробки стають рідкістю, що автоматично підвищує їхню ціну щороку. Рубіни. Якісні рубіни насиченого кольору «голубина кров» сьогодні зростають у ціні швидше за діаманти.

Інвестиційним вважається камінь вагою від 0.5−1 карата. Дрібний «розсип» (діамантова крихта) зазвичай не має значної перепродажної вартості, тому для інвестицій краще обрати один великий камінь, ніж сотню дрібних.

