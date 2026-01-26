Ціна на золото вперше в історії перевищила 5000 доларів Сьогодні 11:43 — Банківські метали

Зливки золота б'ють рекорди у ціні

У понеділок ціни на золото сягнули нового рекорду — понад 5100 доларів за унцію. Геополітична напруженість та підвищений інтерес інвесторів до захисних активів мають великий вплив на вартість золота.

Спотове золото подорожчало на 2,2% і станом на 06:56 за Гринвічем торгувалося на рівні 5 089,78 долара за унцію. Протягом сесії ціна досягала історичного максимуму — 5 110,50 долара. Ф’ючерси на золото в США з поставкою у лютому також зросли до 5 086,30 долара за унцію.

Найпотужніше зростання за десятиліття

За підсумками 2025 року золото подорожчало на 64% — це найкращий річний результат з 1979 року.

Основними драйверами зростання стали:

високий попит на безпечні активи,

м’якша монетарна політика США,

активні закупівлі з боку центральних банків,

рекордний приплив коштів у біржові інвестиційні фонди.

Графік зростання цін на золото, www.reuters.com

Лише за останній тиждень котирування кілька разів оновлювали рекорди, а з початку року ціни зросли більш ніж на 18%.

Криза довіри до США підштовхує інвесторів до золота

Аналітики пов’язують стрімке зростання котирувань із послабленням довіри до американських активів.

«По суті, останнім каталізатором є криза довіри до адміністрації США та американських активів, яка була спричинена деякими нестабільними рішеннями адміністрації Трампа минулого тижня», — зазначив старший ринковий аналітик Capital.com Кайл Родда.

За його словами, нинішня політика Білого дому змінює звичні правила гри, і золото для багатьох інвесторів стає фактично єдиною альтернативою.

Слабший долар підтримує котирування

Додатковим фактором зростання стала динаміка валютного ринку. У понеділок зміцнення єни призвело до загального ослаблення долара, оскільки інвестори скорочували доларові позиції напередодні засідання Федеральної резервної системи США.

Слабший долар робить золото, номіноване в американській валюті, дешевшим і привабливішим для власників інших валют.

Прогнози: золото може подорожчати до 6 000 доларів

Експерти очікують, що висхідний тренд збережеться. На їхню думку, ціни можуть наблизитися до 6000 доларів за унцію вже цього року — на тлі глобальної нестабільності та стійкого попиту з боку центральних банків і роздрібних інвесторів.

«Ми очікуємо подальшого зростання (золота). Наш поточний прогноз показує, що ціни досягнуть піку близько 5500 доларів пізніше цього року», — зазначив директор Metals Focus Філіп Ньюман.

Він додав, що корекції можливі, однак вони, ймовірно, будуть короткими та швидко викуповуватимуться ринком.

Дорогоцінні метали теж б’ють рекорди

Разом із золотом стрімко зростали й інші дорогоцінні метали. Спотове срібло подорожчало на 4,8% — до 107,903 долара за унцію, раніше досягнувши рекордного рівня 109,44 долара.

Платина зросла на 3,4% до 2 861,91 долара за унцію після оновлення максимуму на рівні 2 891,6 долара.

А паладій додав 2,5% і піднявся до 2 060,70 долара, що стало найвищим показником більш ніж за три роки.

