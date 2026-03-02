Потік золота з та до Дубая обмежений: як зросла ціна
Потік фізичного золота в і з центру торгівлі злитками у Дубаї буде суттєво обмежений найближчими днями, оскільки авіакомпанії скасовують рейси через удари США та Ізраїлю по Ірану.
Про це повідомляє Reuters.
Дубайський центр торгівля злитками є основним постачальником золота до Швейцарії, Гонконгу та Індії, основних споживачів. Золото транспортується літаком через проблеми безпеки та страхування, що виникають через співвідношення його вартості до ваги.
«Схоже, що більшість, якщо не всі авіакомпанії, скасували свої рейси, тому протягом кількох днів золото не рухатиметься», — сказало одне з джерел.
Постачання
Світові постачання залежатимуть від тривалості перебоїв, повідомили джерела. Спотові ціни на золото закрилися в п’ятницю, зросли на 1,7% до 5 277 доларів за тройську унцію, що є найвищим показником з 30 січня, при цьому багато аналітиків очікують припливу коштів у злитки як безпечні після відкриття ринку в понеділок.
Рекордний максимум золота становив 5 594,82 долара 29 січня. За словами іншого джерела, у понеділок на ринку, ймовірно, домінуватимуть фінансові потоки на ринках Шанхаю, Лондона та Нью-Йорка.
«Основні локації — Китай, Індія, Нью-Йорк, Лондон і Цюрих — все ще в порядку», — сказав трейдер дорогоцінних металів.
Поділитися новиною
Також за темою
Потік золота з та до Дубая обмежений: як зросла ціна
Золото дорожчає на тлі зростання попиту на безпечні активи в США
Як перевозити золото та інші дорогоцінні метали через кордон
Золото втрачає вартість: ринок реагує на зміцнення долара
Банки у грудні збільшили ввезення золота до рекордних 15,3 млн доларів
Ціна на золото і срібло зростає другий день поспіль