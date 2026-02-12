Банки у грудні збільшили ввезення золота до рекордних 15,3 млн доларів Сьогодні 14:24 — Банківські метали

Банки ввозять золото

Банки у грудні збільшили ввезення золота майже в 4 рази до рекордних 15,3 млн доларів в еквіваленті з початку війни.

Про це свідчать дані Національного банку

У звітному місяці було ввезено золота на 15 252 тис. доларів в еквіваленті, тоді як у листопаді ця цифра становила 3 938 тис. доларів в еквіваленті, це найбільший показник з грудня 2021 року.

За звітний період банки ввезли 972,9 млн доларів готівкою проти 695 млн місяцем раніше, в той час як ввезення готівкового євро у грудні становило 395,1 млн доларів у еквіваленті проти 333,5 млн місяцем раніше.

кризи 2008 року і стало найбільшим денним обвалом з початку 1980-х років. Нагадаємо, ринок дорогоцінних металів пережив справжній шок: ціна золота обвалилася на понад 10%, опустившись нижче позначки 5 тис. доларів за унцію. За масштабами це падіння перевищило найгірші внутрішньоденні просідання періоду глобальної фінансовоїі стало найбільшим денним обвалом з початку 1980-х років.

21 січня 2026 ціни на золото сягнули нового рекорду — понад 5100 доларів за унцію. Геополітична напруженість та підвищений інтерес інвесторів до захисних активів мають великий вплив на вартість золота.

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець 2026 року до $5 400 за унцію (раніше — $4 900).

У банку пояснюють це стійким попитом з боку: центральних банків, приватних інвесторів, країн, що розвиваються, які нарощують частку золота в резервах.

