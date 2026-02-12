Банки у грудні збільшили ввезення золота до рекордних 15,3 млн доларів
Банки у грудні збільшили ввезення золота майже в 4 рази до рекордних 15,3 млн доларів в еквіваленті з початку війни.
Про це свідчать дані Національного банку.
У звітному місяці було ввезено золота на 15 252 тис. доларів в еквіваленті, тоді як у листопаді ця цифра становила 3 938 тис. доларів в еквіваленті, це найбільший показник з грудня 2021 року.
За звітний період банки ввезли 972,9 млн доларів готівкою проти 695 млн місяцем раніше, в той час як ввезення готівкового євро у грудні становило 395,1 млн доларів у еквіваленті проти 333,5 млн місяцем раніше.
Нагадаємо, ринок дорогоцінних металів пережив справжній шок: ціна золота обвалилася на понад 10%, опустившись нижче позначки 5 тис. доларів за унцію. За масштабами це падіння перевищило найгірші внутрішньоденні просідання періоду глобальної фінансової кризи 2008 року і стало найбільшим денним обвалом з початку 1980-х років.
Довідка Finance.ua:
- 21 січня 2026 ціни на золото сягнули нового рекорду — понад 5100 доларів за унцію. Геополітична напруженість та підвищений інтерес інвесторів до захисних активів мають великий вплив на вартість золота.
- Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець 2026 року до $5 400 за унцію (раніше — $4 900).
- У банку пояснюють це стійким попитом з боку: центральних банків, приватних інвесторів, країн, що розвиваються, які нарощують частку золота в резервах.
