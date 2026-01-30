Де знаходиться «гігантська шахта», що зберігає метал, якого прагне увесь світ Сьогодні 18:00 — Банківські метали

Цінний метал мідь

Хоча більшість уваги у світі прикута до золота та срібла, ця велика шахта постачає метал, без якого сучасне життя не може функціонувати. Йдеться про мідь.

«Шахта-монстр» цифрового буму

Поблизу Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, розташована шахта Кеннекотт, одна з найбільших мідних шахт відкритого типу на Землі. Вона працює понад 100 років і вже виробила понад 19 мільйонів тонн міді. Її кар’єр настільки великий, що його можна побачити з космосу. У світі, який потребує міді, ця шахта-гігант виглядає не стільки як історія, скільки як стратегічний рятівний круг.

Дефіцит

Прогнози свідчать про те, що протягом наступного десятиліття утвориться реальний дефіцит міді. Дефіцит поставок може вплинути не лише на гірничодобувні компанії.

Передача електроенергії, відновлювана енергетика та великі інфраструктурні проекти конкурують за один і той самий матеріал. Пошук альтернатив звучить просто, але замінити його у великих масштабах зовсім не просто.

Чому цей метал важливий

Майбутнє часто описують як розумне, чисте та цифрове. Але це майбутнє все ще залежить від того, що з’явиться з-під землі. Крихка залежність пов’язує передові технології з дуже старими матеріалами.

Шахта Кеннекотт демонструє, наскільки рідкісними стали довговічні джерела міді у великих обсягах. Вона також підкреслює зростаючий ризик. Якщо пропозиція не зможе встигати за попитом, мідь може стати одним із найбільших обмежень для світового прогресу.

«У світі, що женеться за розумнішими машинами та чистішою енергією, найбажанішим ресурсом є не блискучий чи відомий. Це тихий метал, який потрібен кожному, і не кожен може отримати його вдосталь» — йдеться в публікації.

Finance.ua писав, мідь прямує до найбільшого річного стрибка цін за понад десять років, оскільки мита США, перебої з постачанням і страх глобального дефіциту розкрутили шалену фінальну хвилю ралі наприкінці року.

Як повідомляв Financial Times, червоний метал у грудні злетів до рекордного рівня понад $12 000 за тонну й подорожчав більш ніж на третину у 2025-му — це найбільший річний ріст із 2009 року, коли ціни на мідь стрибнули більш ніж на 140% на хвилі виходу світу з фінансової кризи

Аналітики очікують, що попит на мідь випередить видобуток у 2030-х роках, а ціни залишатимуться підвищеними і наступного року.

