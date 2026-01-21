0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінилась ціна на золото, срібло і платину

Банківські метали
185
світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів
світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів
Як пише Reuters, світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів за унцію на тлі росту попиту та зниження курсу долара.
Спотова ціна на золото зросла на 1,2% до 4821,26 доларів за унцію після того, як раніше на сесії вона досягла рекордних 4843,67 доларів. Ф’ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 1% до 4813,50 доларів за унцію.
Читайте також

Думка експерта

«Це втрата довіри до США, спричинена кроками президента США Дональда Трампа щодо запровадження тарифів проти Європи та посилення тиску у спробі захопити Гренландію. Ріст цін на золото відображає побоювання глобальної геополітичної напруженості», — сказав Кайл Родда, старший ринковий аналітик Capital.com.
Інвестори продають долар і казначейські облігації, особливо довгострокові, і купують золото, тому що зараз довіра до золота більша, ніж до валюти США.
Читайте також
Він також зазначив, що слабший долар робить дорогоцінні метали, ціна яких залежить від долара, дешевшими для іноземних покупців.

Срібло

Спотова ціна на срібло впала на 1% до 93,59 долара за унцію після досягнення рекордного максимуму в 95,87 долара у вівторок.

Платина

Спотова платина знизилася на 0,7% до 2445,96 доларів за унцію після досягнення рекордних 2511,80 доларів раніше того ж дня, тоді як паладій знизився на 0,5% до 1857,19 доларів.
Ми писали про фактори, що сприяють зростанню цін на золото і срібло. Це падіння процентних ставок у США, посилення геополітичної напруженості, зниження довіри до долара і тиск на ФРС.
Срібло підскочило майже на 6% до рекордних 84,59 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 2,73 долара. Минулого року білий метал подорожчав майже на 150%.
Раніше Finance.ua писав, що ціна на золото в Ірані стала барометром політичної ситуації в країні, оскільки антиурядові протести посилюються. Розлючені станом економіки демонстранти вийшли на вулиці більшості іранських провінцій. Всі деталі читайте за посиланням.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems