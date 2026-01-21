Як змінилась ціна на золото, срібло і платину Сьогодні 13:34 — Банківські метали

світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів

Як пише Reuters, світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів за унцію на тлі росту попиту та зниження курсу долара.

Спотова ціна на золото зросла на 1,2% до 4821,26 доларів за унцію після того, як раніше на сесії вона досягла рекордних 4843,67 доларів. Ф’ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 1% до 4813,50 доларів за унцію.

Читайте також Чому в Ірані єдина безпечна гавань — золото

Думка експерта

«Це втрата довіри до США, спричинена кроками президента США Дональда Трампа щодо запровадження тарифів проти Європи та посилення тиску у спробі захопити Гренландію. Ріст цін на золото відображає побоювання глобальної геополітичної напруженості», — сказав Кайл Родда, старший ринковий аналітик Capital.com.

Інвестори продають долар і казначейські облігації, особливо довгострокові, і купують золото, тому що зараз довіра до золота більша, ніж до валюти США.

Він також зазначив, що слабший долар робить дорогоцінні метали, ціна яких залежить від долара, дешевшими для іноземних покупців.

Срібло

Спотова ціна на срібло впала на 1% до 93,59 долара за унцію після досягнення рекордного максимуму в 95,87 долара у вівторок.

Платина

Спотова платина знизилася на 0,7% до 2445,96 доларів за унцію після досягнення рекордних 2511,80 доларів раніше того ж дня, тоді як паладій знизився на 0,5% до 1857,19 доларів.

Ми писали про фактори, що сприяють зростанню цін на золото і срібло. Це падіння процентних ставок у США, посилення геополітичної напруженості, зниження довіри до долара і тиск на ФРС.

Срібло підскочило майже на 6% до рекордних 84,59 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 2,73 долара. Минулого року білий метал подорожчав майже на 150%.

ціна на золото в Ірані стала барометром політичної ситуації в країні, оскільки антиурядові протести посилюються. Розлючені станом економіки демонстранти вийшли на вулиці більшості іранських провінцій. Всі деталі читайте за Раніше Finance.ua писав, щополітичної ситуації в країні, оскільки антиурядові протести посилюються. Розлючені станом економіки демонстранти вийшли на вулиці більшості іранських провінцій. Всі деталі читайте за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.