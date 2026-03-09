Ціни на золото падають на тлі зміцнення долара Сьогодні 10:44 — Банківські метали

9 березня золото подешевшало. Одним з головних факторів падіння цін на метал стало зміцнення долара, а зростання цін на енергоносії посилило побоювання з приводу інфляції і ще більше погіршило перспективи зниження процентних ставок Федеральної резервної системи США в найближчій перспективі.

Про це пише Reuters

За інформацією порталу Investing , станом на 9:34 золото продавалося по 5107,96 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 164,76 долара.

Долар піднявся до максимального рівня за більш ніж три місяці, що зробило золото дорожчим для власників інших валют.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США піднялася до місячного максимуму, що підвищило вартість зберігання золота, яке не приносить доходу.

«Сьогодні золото знаходиться в невигідному становищі, попри збурення на ринку, оскільки тризначні ціни на нафту підштовхують долар вгору через побоювання з приводу інфляції і зменшення очікувань щодо зниження ставок», пояснив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Уотер.

Ціни на сиру нафту підскочили більш ніж на 20% до рівня вище 110 доларів за барель, оскільки розширення війни США та Ізраїлю з Іраном змусило деяких великих виробників нафти на Близькому Сході скоротити поставки через побоювання тривалих перебоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку.

Думки експертів

Інвестори очікують, що Федеральна резервна система США збереже процентні ставки на колишньому рівні. Золото, як правило, добре почувається в умовах низьких процентних ставок, оскільки не приносить доходу.

Водночас спотова ціна на срібло втрималася на рівні 84,42 долара за унцію після падіння більш ніж на 5% на початку сесії. Спотова ціна на платину знизилася на 0,1% до 2133,95 долара, а на паладій — на 0,9% до 1610 доларів.

Нагадаємо, Всесвітня золота рада (WGC) у Лондоні очікує , що ціна на золото продовжить зростати у другій половині року, хоча й дещо повільнішими темпами: попит з боку ювелірної промисловості значно знизився через високі ціни.

Експерти погоджуються, що дорогоцінний метал залишається безпечною гаванню, особливо в часи політичної чи фінансової нестабільності. Поєднання ескалації торговельної війни Трампа, обережної дії Федеральної резервної системи США та невизначеного глобального зростання підтримує високий попит на золото як з боку інституційних, так і з боку роздрібних інвесторів.

