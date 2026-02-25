0 800 307 555
Золото дорожчає на тлі зростання попиту на безпечні активи в США

Банківські метали
Золото росте
25 лютого ціни на золото зросли на 1%, оскільки інвестори кинулися до цього безпечного металу під час азійських торгів, зважуючи невизначеність щодо тарифів США після рішення Верховного суду США, яке скасувало низку заходів президента Дональда Трампа.
Про це пише reuters.
Ф’ючерси на золото в США з поставкою в квітні зросли на 0,6% до 5205 доларів.
«Повернення китайського ринку, разом зі зростанням політичної невизначеності в Сполучених Штатах, підтримує привабливість золота та, певною мірою, срібла», — сказав Кайл Родда, старший ринковий аналітик Capital.com.
Сполучені Штати почали стягувати тимчасовий 10% глобальний імпортний тариф у вівторок, але Вашингтон працює над його підвищенням до 15%, повідомив чиновник Білого дому, що посіяло плутанину щодо тарифної політики Трампа після поразки у Верховному суді минулого тижня.
Тим часом два представники Федеральної резервної системи США не заявили про відсутність найближчим часом бажання змінювати політику процентних ставок центрального банку.
Згідно з даними інструменту FedWatch від CME, ринки наразі очікують трьох знижень ставки на 25 базисних пунктів цього року.

Прогнози

«Тут все ще є достатньо можливостей для подальшого зростання золота, особливо якщо всі фактори, що сприяють зростанню цін на золото, такі як фіскальна торгівля США та зовнішня політика, продовжуватимуть зберігатися», — додав Родда.
Раніше ми писали, що банки у грудні збільшили ввезення золота майже в 4 рази до рекордних 15,3 млн доларів в еквіваленті з початку війни.
У звітному місяці було ввезено золота на 15 252 тис. доларів в еквіваленті, тоді як у листопаді ця цифра становила 3 938 тис. доларів в еквіваленті, це найбільший показник з грудня 2021 року.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Золото
