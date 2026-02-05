Ціна міді впала через зростання запасів та зниження попиту в Китаї Сьогодні 18:00 — Банківські метали

ціна на мідь падає

Мідь стрімко падає через зосередження інвесторів на зростанні запасів і зниження інтересу з боку китайських покупців.

Про це пише видання Bloomberg

Зниження цін відбулося після падіння на 3,2% під час попередньої сесії, коли з’явилися нові ознаки ослаблення попиту на китайському спотовому ринку, в той час як запаси на складах Лондонської біржі металів в Азії різко зросли.

Зростання запасів свідчить про те, що трейдери перенаправили поставки, призначені для США, на склади Лондонської біржі в інших країнах після падіння премій в Штатах, сказав аналітик пекінської компанії Guoyuan Futures Co Фань Жуй.

Хто купує найбільше

Проте, є ознаки стійкого попиту з боку китайських енергомереж. Державна електромережева корпорація Китаю, найбільший покупець міді в країні, оголосила про 35%-е збільшення інвестицій в основні засоби до 4,4 млрд доларів в січні в надвисоковольтні мережі і гідроакумулюючі електростанції.

Це відповідає 40%-му зростанню бюджету витрат на наступні п’ять років, що може стимулювати попит на мідь.

Раніше писали про те, що протягом наступного десятиліття утвориться реальний дефіцит міді. Брак поставок може вплинути не лише на гірничодобувні компанії. Передача електроенергії, відновлювана енергетика та великі інфраструктурні проекти конкурують за один і той самий матеріал. Пошук альтернатив звучить просто, але замінити його у великих масштабах зовсім не просто.

