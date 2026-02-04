0 800 307 555
укр
Золото стабілізувалося: покупці повертаються на ринок

Банківські метали
Світові ціни на золото показують ознаки стабілізації після одного з найрізкіших відступів в історії, який стався наприкінці січня 2026 року.
Інвестори почали активно викуповувати активи на падінні, що дозволило металу відіграти частину втрат і закріпитися вище психологічної позначки у 4900 доларів за унцію.
Про це повідомляє Bloomberg.
Нагадаємо, минулого тижня ринок дорогоцінних металів пережив справжній шок: ціна золота обвалилася на понад 10%, опустившись нижче позначки 5 тис. доларів за унцію. За масштабами це падіння перевищило найгірші внутрішньоденні просідання періоду глобальної фінансової кризи 2008 року і стало найбільшим денним обвалом з початку 1980-х років.
3 лютого, спостерігався потужний відскок: ціни зросли більш ніж на 6%, оскільки послаблення долара США та геополітична напруженість на Близькому Сході знову зробили золото привабливою «безпечною гаванню».
«Багато трейдерів намагалися купити активи на спаді, роблячи ставку на відновлення. Оскільки золото стабілізувалося після різкого відступу, ми бачимо повернення інтересу з боку як інституційних інвесторів, так і роздрібних покупців», — зазначають аналітики Bloomberg.
Finance.ua
