росія заробила на зростанні цін на золото близько $216 млрд з початку війни

росія з 2022 року заробила на зростанні цін на золото близько $216 млрд. Ця сума трохи менше загальної вартості заморожених російських активів у Європейському Союзі.

Золото в резервах рф

Згідно з розрахунками агентства, вартість золотих резервів Центробанку росії з лютого 2022 року зросла більш ніж на 216 мільярдів доларів.

Зазначається, що росія, другий за величиною виробник золота у світі, видобуває понад 300 тонн цього металу на рік.

Сьогодні золото становить 43% від загальних резервів рф, порівняно з лише 21% до 2022 року.

У 2025 році золото подорожчало приблизно на 65%, що є найсильнішим річним показником із 1979 року.

Заморожені активи рф у ЄС

Bloomberg нагадує, що загальна сума заморожених активів рф у ЄС становить близько $244 млрд.

Міжнародні резерви росії на кінець минулого року досягли 755 мільярдів доларів, включаючи 326,5 мільярда доларів у золоті, і Міністерство фінансів очікує, що ціни на золото продовжуватимуть зростати в довгостроковій перспективі до 5000 доларів за унцію і вище.

Ціни на золото різко зросли протягом останніх чотирьох років через попит та побоювання щодо інфляції, які підвищуються через геополітичны ризики. Тому інвестори звертають свою увагу на дорогоцінні метали.

