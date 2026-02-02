0 800 307 555
Ціни на золото і срібло рекордного обвалилися після історичних максимумів

Банківські метали
18
Ціни на золото і срібло рекордного обвалилися після історичних максимумів
Ціни на золото і срібло рекордного обвалилися після історичних максимумів
Світові ринки дорогоцінних металів рекордно обвалились після історичних максимумів.
Про це пише Bloomberg.
Це падіння стало одним із наймасштабніших за останні десятиліття та охопило майже весь металевий сектор.

Золото

Ціна золота обвалилася на понад 10%, опустившись нижче позначки 5 тис. доларів за унцію. За масштабами це падіння перевищило найгірші внутрішньоденні просідання періоду глобальної фінансової кризи 2008 року і стало найбільшим денним обвалом з початку 1980-х років.
Різкий розворот відбувся після надзвичайно швидкого зростання, яке підштовхнуло котирування до рекордних рівнів.

Срібло

Ціна обвалилася більш ніж на 26%, що стало рекордним внутрішньоденним падінням за всю історію торгів. Обвал відбувався на тлі масштабного розпродажу на ринку металів, коли інвестори одночасно виходили з позицій після надзвичайно перегрітого зростання.
Думка аналітиків

Аналітики зазначають, що різкий обвал став наслідком поєднання кількох факторів:
  • фіксації прибутків після рекордного ралі,
  • зростання волатильності на глобальних ринках,
  • зміни очікувань інвесторів щодо макроекономічних ризиків.
За оцінками Bloomberg, нинішні рухи цін уже увійшли до переліку найрізкіших одноденних коливань на товарних ринках за десятки років.
Раніше Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець 2026 року до $5 400 за унцію (раніше — $4 900). Аналітики зазначали, що ці покупці використовують золото як захист від глобальних політичних ризиків і не планують скорочувати свої позиції у 2026 році.
Goldman Sachs також прогнозує, що у 2026 році середній обсяг закупівель золота центральними банками становитиме близько 60 тонн. Найактивнішими покупцями залишаються центробанки країн, що розвиваються, які зменшують залежність від валютних резервів.
Також за підсумками 2025 року метали продемонстрували випереджальну динаміку, оновлюючи історичні максимуми на тлі монетарного пом’якшення та фізичного попиту. Серед чинників — активні покупки центральних банків і попит з боку інфраструктури AI-датацентрів. Про це свідчить огляд крипторинку Binance Research за грудень 2025 року.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ціни на золотоЗолото
