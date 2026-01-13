0 800 307 555
Метали обігнали Bitcoin у 2025 році

За підсумками 2025 року метали продемонстрували випереджальну динаміку, оновлюючи історичні максимуми на тлі монетарного пом’якшення та фізичного попиту. Серед чинників — активні покупки центральних банків і попит з боку інфраструктури AI-датацентрів.
Про це свідчить огляд крипторинку за грудень 2025 року Binance Research.
У звіті також обговорюються сценарії можливого «supply squeeze» у сріблі та ширша парадигма «Commodity Control», коли держави активніше впливають на ланцюги постачання і накопичують резерви.
Читайте також: Найперспективніші криптовалюти на 2026 рік
На цьому тлі Bitcoin у IV кварталі, за спостереженням команди, розійшовся з цією логікою через відсутність «Strategic Asset Premium» (підтримки на рівні суверенних рішень), яка зараз більшою мірою підпирає фізичні commodities.
При цьому дослідження зазначає, що розходження може виявитися тимчасовим, якщо законодавчі ініціативи у США почнуть інституціоналізувати стратегічний резерв BTC і можливий перехід від зберігання конфіскованих активів до активнішої моделі.

Ринок одночасно закладає швидше пом’якшення політики у 2026−2027 роках (на тлі тарифних шоків, вразливості ринку праці та потенційних змін у політиці), але вимагає вищий довгостроковий преміум через «Fiscal Dominance» і борговий «бар'єр»: національний борг США перевищує 38 трлн доларів, з проєкцією 50 трлн+ до 2030 року.
У такому режимі, зазначає Binance Research, Bitcoin може отримати користь і від короткострокового припливу дешевшої доларової ліквідності, і від довгострокової ерозії фіатного кредитного циклу — навіть якщо кінець року був слабшим через сезонний дефіцит ліквідності.
За матеріалами:
Finance.ua
