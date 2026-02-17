Золото втрачає вартість: ринок реагує на зміцнення долара Сьогодні 10:14 — Банківські метали

Золото відреагувало на зміцнення долара

У вівторок, 17 лютого, ціни на золото перейшли до зниження, втративши приблизно 1% вартості. Тиск на ринок посилився через зміцнення американської валюти та обмежену активність інвесторів на тлі святкування Китайського Нового року в ключових фінансових центрах Азії.

Про це повідомляє Reuters

Долар тисне на котирування

Головним чинником зниження стало зростання індексу долара США на 0,2%. На цьому фоні спотова ціна золота опустилася до рівня близько 4948 доларів за унцію.

Традиційно зміцнення долара робить дорогоцінний метал менш привабливим для інвесторів, які працюють з іншими валютами, що й спричинило додатковий тиск на котирування.

Низька ліквідність і фіксація прибутку

Ситуацію ускладнила знижена ліквідність ринку: біржі в Китаї, Гонконгу та Сінгапурі залишаються зачиненими через святкові вихідні. Відсутність активних торгів в Азії обмежила підтримку цінам.

Додатковим фактором стала фіксація прибутку трейдерами після стрімкого зростання на початку 2026 року, коли золото досягло історичних максимумів. Також інвестори не отримали нових сильних стимулів для продовження ралі після змішаних даних щодо інфляції у США, оприлюднених минулого тижня.

Очікування ринку: фокус на ФРС і ставках

Аналітики зазначають, що для повернення до активного зростання золоту необхідний розворот долара до спадного тренду.

Як наголосив Тім Вотерер, головний аналітик KCM, для повторного тестування позначки у 6000 доларів за унцію ринку потрібні нові драйвери, насамперед ослаблення американської валюти.

«Золото втратило частину своїх позицій через низьку ліквідність під час свят в Азії та відсутність свіжих каталізаторів для зростання. Для відновлення штурму позначки у 6000 доларів знадобиться повернення долара до спадного тренду», — зазначив Тім Вотерер, головний аналітик KCM.

Інвестори нині зосереджені на публікації протоколів останнього засідання Федеральна резервна система США, а також на даних щодо ВВП США, які мають бути оприлюднені найближчими днями. Саме ці сигнали можуть прояснити перспективи зниження відсоткових ставок — ключового чинника для активів, що не приносять процентного доходу, зокрема золота.

Більшість учасників ринку наразі очікують перше зниження ставки у червні або липні. У разі реалізації такого сценарію дорогоцінний метал може повернутися до висхідного тренду після поточної корекції.

