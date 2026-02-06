0 800 307 555
Ціна на золото і срібло зростає другий день поспіль

Банківські метали
82
ціна на золото відновлюється
Після історичного падіння ринок дорогоцінних металів показує стрімке відновлення.
Про це пише Bloomberg.
Ціна на золото зростає другий день поспіль, знову перетнувши психологічну позначку у $5000 за унцію.
У середу вартість золота підскочила на 2,9%, додавши до вчорашнього зростання, яке становило понад 6%.
Золото наразі торгується на $500 нижче свого історичного максимуму (зафіксованого 29 січня), з початку року метал залишається дорожчим приблизно на 17%.
Разом із золотом демонструє впевнене відновлення і срібло.
Нагадаємо, минулого тижня ринок дорогоцінних металів пережив справжній шок: ціна золота обвалилася на понад 10%, опустившись нижче позначки 5 тис. доларів за унцію. За масштабами це падіння перевищило найгірші внутрішньоденні просідання періоду глобальної фінансової кризи 2008 року і стало найбільшим денним обвалом з початку 1980-х років.
Водночас мідь падає через зосередження інвесторів на зростанні запасів і зниження інтересу з боку китайських покупців.
