Ціна на золото і срібло зростає другий день поспіль
Після історичного падіння ринок дорогоцінних металів показує стрімке відновлення.
Про це пише Bloomberg.
Ціна на золото зростає другий день поспіль, знову перетнувши психологічну позначку у $5000 за унцію.
У середу вартість золота підскочила на 2,9%, додавши до вчорашнього зростання, яке становило понад 6%.
Золото наразі торгується на $500 нижче свого історичного максимуму (зафіксованого 29 січня), з початку року метал залишається дорожчим приблизно на 17%.
Разом із золотом демонструє впевнене відновлення і срібло.
Нагадаємо, минулого тижня ринок дорогоцінних металів пережив справжній шок: ціна золота обвалилася на понад 10%, опустившись нижче позначки 5 тис. доларів за унцію. За масштабами це падіння перевищило найгірші внутрішньоденні просідання періоду глобальної фінансової кризи 2008 року і стало найбільшим денним обвалом з початку 1980-х років.
Водночас мідь падає через зосередження інвесторів на зростанні запасів і зниження інтересу з боку китайських покупців.
Поділитися новиною
Також за темою
Ціна на золото і срібло зростає другий день поспіль
Ціна міді впала через зростання запасів та зниження попиту в Китаї
Золото стабілізувалося: покупці повертаються на ринок
Ціни на золото і срібло рекордо обвалилися після історичних максимумів
Де знаходиться «гігантська шахта», що зберігає метал, якого прагне увесь світ
Ціна на золото вперше в історії перевищила 5000 доларів