Ціна на золото і срібло зростає другий день поспіль Сьогодні 14:15 — Банківські метали

ціна на золото відновлюється

Після історичного падіння ринок дорогоцінних металів показує стрімке відновлення.

Про це пише Bloomberg.

Ціна на золото зростає другий день поспіль, знову перетнувши психологічну позначку у $5000 за унцію.

У середу вартість золота підскочила на 2,9%, додавши до вчорашнього зростання, яке становило понад 6%.

Золото наразі торгується на $500 нижче свого історичного максимуму (зафіксованого 29 січня), з початку року метал залишається дорожчим приблизно на 17%.

Разом із золотом демонструє впевнене відновлення і срібло.

кризи 2008 року і стало найбільшим денним обвалом з початку 1980-х років. Нагадаємо, минулого тижня ринок дорогоцінних металів пережив справжній шок: ціна золота обвалилася на понад 10%, опустившись нижче позначки 5 тис. доларів за унцію. За масштабами це падіння перевищило найгірші внутрішньоденні просідання періоду глобальної фінансовоїі стало найбільшим денним обвалом з початку 1980-х років.

Водночас мідь падає через зосередження інвесторів на зростанні запасів і зниження інтересу з боку китайських покупців.

