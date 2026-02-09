Біткоїн стає привабливішим за золото, — JPMorgan Сьогодні 13:31 — Криптовалюта

JPMorgan бачить позитивні довгострокові перспективи для BTC через зміну ролі у порівнянні із золотом

Аналітики JPMorgan вважають, що біткоїн поступово зміцнює свої позиції як інвестиційний актив і в довгостроковій перспективі може подорожчати до $266 000. Ключовим аргументом вони називають зміну співвідношення волатильності між BTC та золотом, що робить криптовалюту привабливішою для інвесторів — навіть попри короткостроковий тиск на ринку.

Про це повідомляє The Block.

Тиск і падіння довіри

За словами аналітиків на чолі з керуючим директором JPMorgan Ніколаосом Панігірцоглу, крипторинок зазнав нового тиску протягом останнього тижня. Це пов’язано з ослабленням ризикових активів, зокрема технологічних акцій, а також корекцією традиційних захисних інструментів — золота й срібла.

Додатковим ударом по настроях інвесторів став злом DeFi-платформи Step Finance, внаслідок якого було викрадено $29 млн.

Біткоїн опустився нижче собівартості майнінгу

Нещодавня корекція призвела до того, що ціна біткоїна опустилася нижче розрахункової собівартості виробництва, яка історично слугувала «м'якою нижньою межею» для ринку.

Аналітики JPMorgan оцінюють цей рівень приблизно у $87 000. Якщо ціна тривалий час залишатиметься нижчою, частина майнерів може вийти з ринку, що згодом призведе до зниження собівартості видобутку.

Чому біткоїн виглядає сильнішим за золото

Попри короткострокові ризики, JPMorgan бачить позитивні довгострокові перспективи для BTC. Ключовий фактор — зміна ролі біткоїна у порівнянні із золотом.

Аналітики зазначають, що суттєве випередження золота біткоїном із жовтня минулого року, разом зі зростанням волатильності самого золота, зробили BTC привабливішим інструментом у довгостроковому вимірі.

Коефіцієнт волатильності біткоїна до золота знизився приблизно до 1,5 — це рекордно низький рівень, який підсилює аргументи на користь криптовалюти.

Чому мова йде про $266 тисяч

Використовуючи модель порівняння з приватними інвестиціями в золото, аналітики дійшли висновку, що ринкова капіталізація біткоїна має зрости до рівня, еквівалентного ціні $266 000 за BTC, аби зрівнятися з вкладеннями приватного сектору в золото. Йдеться про обсяг близько $8 трлн, без урахування резервів центральних банків.

У JPMorgan наголошують: така ціна є нереалістичною ціллю на поточний рік, однак вона добре ілюструє довгостроковий потенціал біткоїна — за умови, що негативні настрої на ринку зміняться, а BTC знову почнуть сприймати як захист від системних ризиків.

Як змінився прогноз

Ще у листопаді минулого року аналітики JPMorgan говорили про потенційне зростання біткоїна до $170 000 протягом 6−12 місяців. Нинішня оцінка значно вища, однак вона відображає довший горизонт і перегляд прогнозів після того, як банк підвищив власну довгострокову цільову ціну на золото до $8 000−8 500 за унцію.

