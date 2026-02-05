Курс Bitcoin впав до мінімуму з листопада 2024 року Сьогодні 12:10 — Криптовалюта

Курс Bitcoin продовжує стрімке падіння

Bitcoin у четвер, 5 лютого, опинився на межі падіння нижче ключового рівня 70 тисяч доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Під час азійської сесії вартість найбільшої у світі криптовалюти знизилася більш ніж на 3% до 70 052,38 долара, що стало найнижчим показником із листопада 2024 року.

Ethereum, друга за капіталізацією криптовалюта , також демонстрував зниження, курс впав майже на 2% до 2 086,11 долара.

За підсумками тижня Bitcoin вже втратив понад 7%, а з початку року його падіння наблизилося до 20%. Ethereum із початку року подешевшав майже на 30%.

Причини падіння ринку

Аналітики пов’язують різке падіння криптовалют із новинами зі США. Тригером для розпродажу стала номінація Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи США.

Ринок очікує, що Ворш може виступати за скорочення балансу ФРС, що зменшить обсяги ліквідності на фінансових ринках.

Відтік коштів з ETF

У Deutsche Bank вказують, що тривале зниження криптовалют пов’язане з масовим відтоком коштів з інституційних біржових фондів (ETF).

За оцінками банку:

у січні зі спотових біткоїн-ETF у США вивели понад 3 млрд доларів;

у грудні відтік становив близько 2 млрд доларів;

у листопаді — близько 7 млрд доларів.

«Системні продажі свідчать про зниження інтересу традиційних інвесторів і зростання песимізму щодо криптовалютного ринку», — зазначили аналітики Deutsche Bank.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що стрімке падіння біткоїна ставить під сумнів його роль як так званого цифрового золота, адже під час геополітичної нестабільності він не спрацював як «тиха гавань». Інвестор Майкл Б’юррі попередив, що біткоїн проявив себе радше як спекулятивний актив, не зумівши стати захистом від ризиків на кшталт дорогоцінних металів.

