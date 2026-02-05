Чого очікувати від біткоїна Сьогодні 17:45 — Криптовалюта

куди котиться біткоїн

З абсолютного рекорду біткоїн вже втратив понад 40%, показавши найбільше падіння за останні три роки. Альткоїни, в переважній більшості, близькі до історичних мінімумів, а значна частина з них періодично їх оновлює (ще одне дно в подарунок). Що далі?

Поточна ситуація на ринку криптовалют, зокрема щодо біткоїна, демонструє всі характерні ознаки ведмежого тренду.

чому біткоїн та інші в мінусі

Поєднання макроекономічних факторів, масових ліквідацій із використанням кредитного плеча, відтоку капіталу зі спотових ETF та погіршення ринкових настроїв створює умови, схожі на ті, що спостерігалися під час попередніх криптозим.

Аналіз циклічності, сезонності та технічних індикаторів вказує на те, що ринок уже перебуває у фазі охолодження, яка історично триває близько одного року.

Чого очікувати

У короткостроковій перспективі зберігається ризик подальшого зниження ціни біткоїн у напрямку зон підвищеної ліквідності, однак такі рухи можуть супроводжуватися корекційними відскоками.

У середньо- та довгостроковому вимірі ключовим фактором залишається час: за умови збереження історичних закономірностей, завершення поточної ведмежої фази можна очікувати наприкінці 2026 року.

Водночас структура ринку поступово змінюється. Поява регульованих інструментів, залучення інституційного капіталу та зменшення глибини падінь у кожному новому циклі дають підстави вважати, що поточна криптозима може бути менш руйнівною, ніж попередні.

Для інвесторів це період підвищених ризиків, але одночасно й стратегічних можливостей для тих, хто здатен мислити довгостроково та діяти дисципліновано.

Довгострокові перспективи. Як глибоко може зануритися біткоїн?

Криптозима 2021−2022 років призвела до падіння вартості біткоїн на 77,6%, попередні криптозими були ще суворіші (мінус понад 80%). Втім, помітна тенденція, що з часом глибина падіння біткоїна зменшується.

Зараз, з появою спотових крипто ETF та регулювання, є ще більше причин вважати, що падіння біткоїна під час ведмежої фази не буде значним.

Експерти вважають, що зниження може сягнути близько 60% від історичних максимумів, що відповідає ціновому рівню приблизно $50 тис. за біткоїн.

