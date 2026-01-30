БІЗНЕС Як змінюється криптоіндустрія і що це означає для користувачів. Інтерв’ю з Кирилом Хомяковим, Binance Сьогодні 17:50 — Криптовалюта

2025 рік ще раз нагадав: ринок залишається волатильним, а вимоги до сервісів помітно зросли — у безпеці, правилах і практичних сценаріях використання. Для України крипто давно перестала бути «тільки про інвестиції»: це інструмент переказів, підтримки близьких, благодійності та фінансової гнучкості.

Про те, що було головним у 2025-му і які звички важливіші за прогнози у 2026-му, ми поговорили з Кирилом Хомяковим, регіональним головою Binance у Центрально-Східній Європі, Центральній Азії та Африці.

Регіональний голова Binance у Центрально-Східній Європі, Центральній Азії та Африці Кирило Хомяков

2025 рік був волатильним і суперечливим. Яким він став для індустрії — перехідним чи вже структурним?

Я б назвав 2025 рік перехідним за відчуттями і важливим за змістом. Ринок, як і раніше, може різко змінюватися. На динаміку впливає внутрішній порядок денний криптоіндустрії і зовнішній фон: макроекономіка, рішення регуляторів, настрої інвесторів.

При цьому в 2025-му стало помітно, що галузь дорослішає через практику. Користувач чекає зрозумілого сервісу, захисних механізмів і швидкої реакції на шахрайство.

Цей зсув видно з очікувань до найбільших майданчиків. До кінця 2025 року Binance обробила торгові операції на суму 34 трильйони доларів за всіма продуктами, при цьому обсяг спотової торгівлі перевищив 7,1 трильйона доларів. Загальний обсяг торгів за весь час досяг 145 трильйонів доларів за всіма продуктами. Це показник того, що зростання і вимоги до регулювання тепер йдуть пліч-о-пліч, а до платформ все частіше ставляться як до фінансової інфраструктури.

Що в 2025 році найсильніше змінило «правила гри» для крипторинку, і як це відчув звичайний користувач?

Оскільки відбувається зростання ринку, а наприкінці 2025 року Binance переступила позначку 300 млн зареєстрованих користувачів, зростають і очікування користувача з точки зору користувацького досвіду. Тому абсолютно логічно, що індустрія сьогодні набагато системніше ставиться до безпеки: попередження і додаткові перевірки все частіше з’являються саме в момент, коли людина збирається відправити кошти або зробити ризиковану дію.

Також зріс попит на прості і зрозумілі правила. Людям важливо, щоб сервіс працював передбачувано: зрозумілі статуси операцій, прозорі причини обмежень (якщо вони виникають); і підтримка, яка допомагає швидко розібратися, що відбувається. Це знижує стрес і залишає менше простору для шахрайських сценаріїв.

Коли платформою користуються сотні мільйонів людей, її оцінюють як фінансову інфраструктуру: за стійкістю, управлінням ризиками та захистом користувача, а до якості процесів і відповідальності вимоги стають вищими.

Коли ви говорите, що «крипто стає інфраструктурою», що саме має змінитися, щоб це стало реальністю в очах користувача?

Для користувача інфраструктура починається там, де крипто перестає відчуватися як «експеримент» і починає працювати як звичний фінансовий сервіс. Це про передбачуваність: стабільна робота, зрозумілі правила і комісії, а також чітке розуміння, що відбудеться в звичайних і нестандартних ситуаціях — від виведення коштів до захисних обмежень з боку безпеки.

Це і про керований ризик. Не обіцянка «ризику немає», а прозоре пояснення обмежень і лімітів, зрозумілі дії сервісу в складних сценаріях і можливість захистити себе без зайвої складності.

Окремий маркер зрілості — безпека, вбудована в продукт. Інструменти проти шахрайства, зрозумілі попередження, швидка реакція на інциденти і чіткий шлях відновлення доступу — без відчуття, що користувач залишається один на один з проблемою.

І, звичайно, безпечна комунікація. Шахраї все частіше підробляють «підтримку» і тиснуть на терміновість, тому правило просте: будь-які фінансові питання вирішувати тільки через офіційні канали сервісу. Без «помічників» в месенджерах і без прохань назвати коди підтвердження або передати доступ до аккаунту.

Коли ці елементи стають нормою, крипто сприймається не як окрема технологія, а як інфраструктура — звична, зрозуміла і вбудована в повсякденні фінансові дії.

Які сценарії використання криптовалют у 2025 році дійсно стали масовими — платежі, перекази, заощадження, доступ до Web3 — і що, як і раніше, залишається нішевим?

У 2025 році масовими стали сценарії, де крипто вирішує зрозуміле завдання: транскордонні перекази, обміни між користувачами (P2P) і платежі, в тому числі зі стейблкоінами — криптоактивами, прив’язаними до курсу валюти. У таких сценаріях цінуються швидкість, вартість і відсутність витрат часу на збір документів

Окремо зріс сценарій накопичень. Люди частіше вибирають прості регулярні дії, а не разові рішення «за настроєм». Тому розвиваються інструменти, які дозволяють налаштувати повторювані операції та автоматизацію: вибрати частоту і суму і, за бажанням, підключати інструменти для накопичень.

Також зростає попит на зрозумілість і прозорість. На тлі ускладнення ринку користувачі все частіше вибирають інструменти, які допомагають їм орієнтуватися в тому, що відбувається тут і зараз. Саме тому все більший відгук знаходять такі сервіси як Smart Money і Smart Signal.

Ці інструменти дозволяють в реальному часі відстежувати дії прибуткових трейдерів і великих учасників ринку на Binance Futures — обсяги позицій, співвідношення long і short, загальний настрій ринку. У 2025 році на Smart Money підписалися понад 1,2 млн користувачів, що підтверджує високий попит на зрозумілу аналітику і сигнали, засновані на реальних даних, а не здогадах.

Щоб знизити ймовірність помилки, користувачам надають більше структурованої інформації «на місці»: у 2025 році в спотовій торгівлі з’явилися короткі AI-зведення по активах з коротким витягом по проекту і факторах ризику. І ще один показник зрілого попиту — навчання через безпечні формати: демо-режим з віртуальними коштами в 2025 році використовували понад 300 тисяч користувачів, щоб спокійно розібратися в інтерфейсі та механіці.

Нішевою залишається зона, де без досвіду легко помилитися: агресивна торгівля з високим ризиком, складні DeFi-стратегії, участь у механізмах «швидкої прибутковості» без розуміння, як влаштовані ризики. Там ринок не прощає романтики.

Безпека та комплаєнс: які управлінські рішення дозволяють посилювати контроль, не перетворюючи продукт на бюрократію для мільйонів користувачів?

Контроль не повинен відчуватися як перешкода для звичайного користувача. Підхід простий: перевірки та обмеження з’являються там, де ризик вищий. У стандартних сценаріях шлях повинен залишатися швидким і передбачуваним.

Щоб це не перетворювалося на бюрократію, захист повинен спрацьовувати в момент дії: попередження, додаткові перевірки, блокування підозрілих сценаріїв і зрозумілий контакт із підтримкою. Ми відкрито публікуємо метрики щодо боротьби з шахрайством і поверненнями, щоб обговорювати безпеку предметно.

Окремо важлива допомога в ситуаціях, коли людина вже під тиском шахраїв: швидко зупинити ризиковану операцію і отримати підтримку. І, звичайно, базові звички цифрової безпеки: перевіряти, хто і звідки пише, не йти в неофіційні канали і не передавати коди або доступ до акаунту. Найчастіше втрати починаються з соціальної інженерії: коли людину кваплять, лякають або переконують «терміново допомогти».

Україна: як змінився користувач у 2025 році за поведінкою та мотивацією? Які «нові звички» ви бачите найчастіше?

Український користувач став більш прагматичним. Менше «крипто заради історії», більше «крипто заради завдання»: перевести, підтримати, оплатити, зберегти контроль у разі необхідності переміщення коштів.

Друга зміна — це зростання уваги до безпеки. Люди частіше запитують, як захистити акаунт, як розпізнати фішинг, як відрізнити офіційний контакт від шахрая. Це хороший зрушення. У країні з високим рівнем стресу звичка «пауза і перевірка» дійсно допомагає зберегти гроші.

І, звичайно, є запит на зрозумілі правила оподаткування.

Які тренди 2025 року стануть визначальними в 2026-му, і що варто враховувати українським користувачам і бізнесу?

Я б не робив ставку на «вгадування ринку». У 2026 році виграють ті, хто діє дисципліновано.

Користувачеві важливо просте: не піддаватися емоціям, не брати ризик, який не розумієш, і дотримуватися базової кібергігієни.

З трендів, які точно посиляться: стейблкоіни як повсякденний інструмент розрахунків, зростання платіжних сценаріїв і продовження інституціоналізації. Там, де регуляторна рамка буде чіткою, ринок стане глибшим і спокійнішим, в тому сенсі, що у бізнесу з’являться легальні механізми роботи з банками і клієнтами.

Бізнесу варто дивитися на крипто як на фінансовий сервіс, а не як на маркетингову фішку: комплаєнс, безпека, стійкі партнерські рейки, зрозуміла підтримка.

Якщо регуляторна рамка в Україні почне працювати як система, це стане одним з ключових факторів легального зростання і для фінтеху, і для користувачів.

Про Binance

Binance — провідна глобальна блокчейн-екосистема, що стоїть за найбільшою в світі криптовалютною біржею за обсягом торгів і кількістю зареєстрованих користувачів. Екосистема Binance включає широкий набір продуктів і послуг у сфері цифрових активів — від торгівлі та фінансових рішень до освіти, досліджень, соціальних ініціатив, платежів, інституційних послуг і Web3-інструментів.

Binance За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.