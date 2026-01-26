Не для всіх: Трамп випустить ще одну криптовалюту Сьогодні 05:46 — Криптовалюта

Президент США випустить ще один токен

Компанія Дональда Трампа оголосила, що 2 лютого 2026 року стане датою фіксації права на участь у випуску нового цифрового токена. Отримати його зможуть акціонери, які володіють щонайменше однією повною акцією DJT.

Йдеться про Trump Media and Technology Group Corp. — компанію, якій належать соцмережа Truth Social, стримінгова платформа Truth+ та фінтех-напрям Truth.Fi.

Технологічною базою названо блокчейн Cronos криптобіржі Crypto.com, що забезпечує швидкість і масштабованість.

Хто і як зможе отримати токен

Право на токен матимуть як зареєстровані власники акцій, так і кінцеві бенефіціари. Головна умова — наявність мінімум однієї повної акції DJT на дату фіксації.

Після цієї дати Trump Media разом із Crypto.com випускатиме токени, фіксуватиме їх у блокчейні та зберігатиме до моменту розподілу між акціонерами.

Бонуси для власників

У компанії раніше зазначали, що власники токенів зможуть протягом року отримувати додаткові винагороди. Йдеться, зокрема, про пільги або знижки на продукти Trump Media.

Водночас токен не є часткою власності у компанії, не дає прав голосу чи участі в прибутку і, ймовірно, не підлягатиме обміну на готівку. Фактично це цифровий жетон лояльності з доступом до певних сервісів і бонусів.

