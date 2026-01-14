Падіння Ethereum може спричинити глобальну кризу — дослідження
Різке зниження вартості Ethereum може спричинити не лише проблеми на крипторинку, а й ширші фінансові наслідки.
Про це йдеться у дослідженні Банку Італії, де попереджають: обвал ETH здатен паралізувати роботу блокчейну та поставити під загрозу сотні мільярдів доларів токенізованих активів.
У дослідженні директорки департаменту інформаційних технологій Банку Італії Клаудії Б’янкотті зазначається, що різке падіння ціни Ethereum може зруйнувати економічну модель валідаторів — учасників, які забезпечують роботу мережі. За оцінками, під ризиком опиняються понад 800 млрд доларів активів, зокрема токенізовані акції, облігації та стейблкоїни.
У чому полягає загроза
На відміну від традиційних платіжних систем, які мають підтримку регуляторів і центральних банків, Ethereum повністю залежить від незалежних валідаторів. Їхній дохід номінований у токенах ETH. У разі різкого падіння курсу винагорода може не покривати операційних витрат, що змусить валідаторів масово залишати мережу. У крайньому сценарії це може призвести до зупинки обробки транзакцій.
Авторка також звертає увагу на те, що падіння ціни ETH зменшує так званий економічний бюджет безпеки мережі. Це робить атаки на блокчейн дешевшими та простішими. У зоні ризику опиняються не лише криптоспекулянти, а й власники реальних активів, представлених у вигляді токенів — державних та корпоративних облігацій, а також стейблкоїнів. Компрометація записів власності може спричинити ефект доміно й поширити шок на традиційні фінансові ринки.
Чому «втеча до безпеки» може не спрацювати
У звіті наголошується, що в умовах кризи інвестори можуть не мати можливості швидко перевести активи у безпечніші інструменти. Міжланцюгові мости залишаються вразливими до атак, а децентралізовані протоколи не здатні оперативно реагувати на масштабні збої. Крім того, в криптоекосистемі відсутній механізм «кредитора останньої інстанції», який існує у традиційній фінансовій системі.
Документ піднімає питання про доцільність розгляду публічних блокчейнів як елементів критичної фінансової інфраструктури. Серед можливих рішень автори називають обов’язкове ведення резервних офчейн-баз даних для токенізованих активів, а також створення заздалегідь визначених «ланцюгів-контингентів» для перенесення активів у разі збою. Без таких запобіжників, застерігають у Банку Італії, крах спекулятивного токена може паралізувати роботу легальних фінансових ринків.
