Біткоїн може подорожчати до $1 млн — аналітик

Аналітик прогнозує ведмежий тренд біткоїна перед ривком до $1 млн

Інвестиційний директор Bitwise Метт Хоуган пояснив свій прогноз щодо можливого зростання біткоїна до $1 млн. За його словами, перша криптовалюта поступово перетворюється на прямого конкурента золота на глобальному ринку інструментів заощадження.

Нині загальний обсяг цього сегмента становить приблизно $38 трлн. Із цієї суми $36 трлн припадає на дорогоцінний метал, тоді як $1,4 трлн — на Bitcoin. Таким чином, частка криптовалюти поки що не перевищує 4%.

Щоб вартість біткоїна піднялася до $1 млн, активу необхідно зайняти понад 50% ринку засобів заощадження.

Чому ринок може значно зрости

На думку Хоугана, головна помилка інвесторів — недооцінка потенціалу самого ринку заощаджень.

Для прикладу він наводить динаміку ринку золота. У 2004 році його капіталізація становила $2,5 трлн, а за 20 років показник зріс до $40 трлн. Таке зростання стало можливим завдяки збільшенню державних боргів розвинених країн, геополітичній нестабільності та м’якій монетарній політиці. Середньорічний темп приросту склав 13%.

Якщо подібна динаміка збережеться, то вже протягом десяти років сукупний обсяг ринку засобів заощадження може перевищити $121 трлн. У такому разі для досягнення ціни $1 млн біткоїну достатньо буде зайняти лише 17% цього сегмента.

Що може підтримати зростання біткоїна

Прогноз Хоугана базується на кількох структурних змінах у криптоіндустрії:

спотові біткоїн-ETF у США стали найшвидше зростаючими фондами в історії;

інституційні інвестори почали активно вкладати кошти в криптовалюти;

довгострокова волатильність біткоїна поступово знижується.

Скорочення коливань ціни змушує професійних інвесторів переглядати структуру своїх портфелів. Якщо раніше частка біткоїна становила близько 1%, то тепер вона може досягати 5%.

Попри це, топменеджер визнає й ризики. Ринок може сповільнити зростання, а сам біткоїн — втратити частину позицій на користь альтернативних активів. Водночас базовий сценарій передбачає подальше подорожчання криптовалюти на тлі знецінення фіатних грошей. У такій ситуації оцінка $1 млн може виявитися навіть консервативною.

Альтернативний прогноз: падіння нижче $60 тис.

Не всі учасники ринку поділяють оптимізм щодо короткострокових перспектив. Колишній керівник BitMEX Артур Хеєс заявив, що якби мав лише $1 для інвестицій, то наразі не купував би біткоїн.

За його словами, для входу на ринок він очікує пом’якшення монетарної політики Федеральна резервна система США та відновлення масштабної емісії грошей.

У короткостроковій перспективі Хеєс прогнозує значні розпродажі на ринках акцій і криптовалют через геополітичну напругу. За його оцінкою, курс біткоїна може опуститися нижче $60 тис.

Водночас середньостроковий прогноз експерта залишається позитивним — він очікує, що в найближчі роки ціна «цифрового золота» перевищить $100 тис.

Forklog За матеріалами:

