Україна увійшла до пʼятірки країн з найбільшою кількістю Bitcoin-резервів за 2025 рік Сьогодні 07:10 — Криптовалюта

Україна увійшла до пʼятірки країн з найбільшою кількістю Bitcoin-резервів за 2025 рік

Україна посіла четверте місце у глобальному рейтингу держав за кількістю Bitcoin-резервів у 2025 році, обігнавши багато економічно розвинених країн.

Про це повідомляє аналітична платформа BiTBO.

ТОП-5 країн з найбільшою кількістю Bitcoin-резервів

Україні, з 46,3 тисячами BTC (приблизно 4,6 млрд доларів), не вистачило зовсім трохи, щоб потрапити у ТОП-3.

Першу позицію рейтингу займають Сполучені Штати Америки з резервом у 326,5 тисячі Bitcoin, що становить приблизно 28 млрд доларів.

На другій сходинці Китай з показником у 190 тисяч BTC (16,6 млрд доларів), а третьою стала Велика Британія — понад 61 тисяча BTC (5,4 млрд доларів).

Як зазначають експерти, даний рейтинг показує, що провідні країни світу активно інтегрують цифрові активи.

За даними сервісу, Україна продовжує нарощувати свої криптоактиви, зміцнюючи позиції серед країн, які активно використовують Bitcoin як інструмент збереження та мобілізації коштів. Також аналітики зазначають, що роль цифрових активів у державних фінансах щороку зростає.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.