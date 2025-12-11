0 800 307 555
Аналітики озвучили «критичну межу» для біткойна

Біткойн подешевшав, хоча інші ризикові активи зросли в ціні. Причина — вплинуло рішення Федеральної резервної системи США знизити процентні ставки, а також оптимізм щодо економіки країни.
Про це пише Bloomberg.
В четвер, 11 грудня, біткоїн впав на 3,2% і ненадовго опустився нижче позначки в 90 000 доларів. Біткойн ослаблений після кількох тижнів розпродажів, що почалися на початку жовтня.

Думка експертів

«Наступний значущий рівень для біткойна — 88 500 доларів, при цьому 85 000 доларів виступають «критичною межею», — сказав керівник відділу торгівлі деривативами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в FalconX Шон Макналті.
Трейдери стикаються з неоднозначною картиною технічних індикаторів, які стосуються подальшого напрямку ринку.
Хоча біткойн останніми тижнями відновився з «капітуляційного мінімуму» у 80 537 доларів, аналітик IG Australia Тоні Сікамор сказав, що токен наражається на ризик нового падіння нижче зазначеного рівня.
Раніше фінансист Майкл Беррі, відомий прогнозом іпотечної кризи 2008 року, заявив, що фондовий ринок США може зіткнутися з падінням, серйознішим, ніж обвал доткомів. Ризики він пов’язує із перегрітим сегментом ШІ-компаній і структурними змінами в поведінці інвесторів.
Беррі зазначив, що акції корпорацій, пов’язаних зі штучним інтелектом, зростають швидше, ніж їхні фундаментальні показники. За його словами, частина компаній демонструє переоцінку, засновану на очікуваннях, а не на стійкому прибутку.
За матеріалами:
Finance.ua
