Криптовалюти, які першими досягнуть $200 млрд капіталізації у 2026 році: прогноз аналітиків
Дві великі криптовалюти мають потенціал отримати капіталізацію у $200 млрд вже у 2026 році. На основі їхньої поточної ринкової вартості та актуальних тенденцій компанія виділила XRP і Binance Coin (BNB) як найбільш ймовірних кандидатів для досягнення цього рубежу.
Про це повідомили експерти Finbold.
Які чинники допоможуть XRP зрости до $200 млрд
Четвертий за величиною криптоактив за ринковою капіталізацією — XRP — наразі оцінюється приблизно у $133,7 млрд. Іншими словами, йому потрібно близько +49%, щоб у наступному році досягти позначки $200 млрд.
Хоча така цифра на перший погляд видається значною, у криптовалюти є кілька сильних чинників, здатних зробити це зростання можливим:
- По-перше, її ралі на момент написання не демонструє ознак зупинки — завдяки сильним технічним сигналам і скороченню резервів на криптовалютних біржах, які впали до мінімуму з січня 2025 року.
- По-друге, на тлі зростання накопичення довгостроковими тримачами, XRP також отримує нові імпульси через інституційне використання та ширше впровадження: ще один біржовий фонд (ETF) мав запуститися до 1 грудня.
Ще важливіше — аналітики вже припускають, що Ripple, компанія, найбільш тісно пов’язана з XRP, ймовірно, отримає повну банківську ліцензію у 2026 році.
Це може стати серйозним каталізатором, додатково легітимізувавши цифрову валюту та потенційно підштовхнувши її до нового історичного максимуму.
На момент написання XRP торгувався на рівні $2,22, додавши майже 15% за тиждень.
Прогноз щодо зростання Binance Coin
П’ята за величиною криптовалюта Binance Coin оцінюється приблизно у $123,6 млрд. Відповідно, їй необхідне зростання близько +61% протягом наступного року, щоб досягти $200 млрд.
Як і у випадку з XRP, низка сигналів вказує на те, що імпульс може зберегтися.
Найпомітнішими стали оголошення під час Binance Blockchain Week, який проходив 27−28 листопада, включаючи оновлення екосистеми, нові партнерства з компаніями традиційних фінансів (TradFi), такими як Mastercard, та нові зусилля щодо залучення інституційних інвесторів.
