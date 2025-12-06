Криптовалюти, які першими досягнуть $200 млрд капіталізації у 2026 році: прогноз аналітиків Сьогодні 06:09 — Криптовалюта

Дві великі криптовалюти мають потенціал отримати капіталізацію у $200 млрд вже у 2026 році. На основі їхньої поточної ринкової вартості та актуальних тенденцій компанія виділила XRP і Binance Coin (BNB) як найбільш ймовірних кандидатів для досягнення цього рубежу.

Про це повідомили експерти Finbold.

Які чинники допоможуть XRP зрости до $200 млрд

Четвертий за величиною криптоактив за ринковою капіталізацією — XRP — наразі оцінюється приблизно у $133,7 млрд. Іншими словами, йому потрібно близько +49%, щоб у наступному році досягти позначки $200 млрд.

Хоча така цифра на перший погляд видається значною, у криптовалюти є кілька сильних чинників, здатних зробити це зростання можливим:

По-перше, її ралі на момент написання не демонструє ознак зупинки — завдяки сильним технічним сигналам і скороченню резервів на криптовалютних біржах, які впали до мінімуму з січня 2025 року.

По-друге, на тлі зростання накопичення довгостроковими тримачами, XRP також отримує нові імпульси через інституційне використання та ширше впровадження: ще один біржовий фонд (ETF) мав запуститися до 1 грудня.

Ще важливіше — аналітики вже припускають, що Ripple, компанія, найбільш тісно пов’язана з XRP, ймовірно, отримає повну банківську ліцензію у 2026 році.

Це може стати серйозним каталізатором, додатково легітимізувавши цифрову валюту та потенційно підштовхнувши її до нового історичного максимуму.

На момент написання XRP торгувався на рівні $2,22, додавши майже 15% за тиждень.

Прогноз щодо зростання Binance Coin

П’ята за величиною криптовалюта Binance Coin оцінюється приблизно у $123,6 млрд. Відповідно, їй необхідне зростання близько +61% протягом наступного року, щоб досягти $200 млрд.

Як і у випадку з XRP, низка сигналів вказує на те, що імпульс може зберегтися.

Найпомітнішими стали оголошення під час Binance Blockchain Week, який проходив 27−28 листопада, включаючи оновлення екосистеми, нові партнерства з компаніями традиційних фінансів (TradFi), такими як Mastercard, та нові зусилля щодо залучення інституційних інвесторів.

