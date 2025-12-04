Іорданія скасовує заборону на торгівлю криптовалютою та розробляє нову регуляторну систему Сьогодні 02:45 — Криптовалюта

Іорданія скасувала попередню заборону на торгівлю криптовалютою, введену через побоювання щодо ризиків та відмивання грошей.

Про це повідомляє News Bitcoin.

Уряд і Комісія з цінних паперів Іорданії (JSC) працюють над створенням комплексної системи регулювання цифрових активів, яка має бути готова до кінця 2025 року.

Це рішення свідчить про прагнення іорданських регуляторів адаптуватися до швидкозмінного світу криптовалют і забезпечити більш прозорі та безпечні умови для цифрових інвестицій. Очікується, що нова правова база зменшить ризики, пов’язані із шахрайством та відмиванням грошей.

У перспективі запровадження чітких правил може стимулювати розвиток криптовалютної індустрії в країні, залучаючи іноземні інвестиції та підтримуючи інноваційні фінансові продукти.

