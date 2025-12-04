0 800 307 555
Іорданія скасовує заборону на торгівлю криптовалютою та розробляє нову регуляторну систему

Криптовалюта
Іорданія скасувала попередню заборону на торгівлю криптовалютою, введену через побоювання щодо ризиків та відмивання грошей.
Про це повідомляє News Bitcoin.
Уряд і Комісія з цінних паперів Іорданії (JSC) працюють над створенням комплексної системи регулювання цифрових активів, яка має бути готова до кінця 2025 року.
Це рішення свідчить про прагнення іорданських регуляторів адаптуватися до швидкозмінного світу криптовалют і забезпечити більш прозорі та безпечні умови для цифрових інвестицій. Очікується, що нова правова база зменшить ризики, пов’язані із шахрайством та відмиванням грошей.
У перспективі запровадження чітких правил може стимулювати розвиток криптовалютної індустрії в країні, залучаючи іноземні інвестиції та підтримуючи інноваційні фінансові продукти.
За матеріалами:
ua.news
