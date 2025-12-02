Аналітики прогнозують зростання біткоїна до $100 000 Сьогодні 03:01 — Криптовалюта

Біткоїн утримується вище позначки $91 000, демонструючи стабільність після Дня подяки у США. Індекс настроїв піднявся до 22 пунктів, що все ще відповідає зоні «екстремального страху», але свідчить про поступове повернення купівельної активності серед великих капіталізацій.

За даними аналітиків FxPro, ціна BTC відновила близько 61,8% падіння, зафіксованого з 11 до 21 листопада, досягнувши класичного рівня Фібоначчі. Аналітик Алекс Купцікевич зазначив, що якщо відновлення не втратить імпульсу, наступною метою стане рівень $100 000.

«Біткоїн пробив позначку $91 000, піднявшись до максимумів за останні сім днів. Якщо ціна утримається на цих рівнях, можливе зростання до $100 000 і спроба подолати ключовий круглий рівень», — заявив він.

Деякі аналітики розглядають нещодавнє 30% зниження як можливість для довгострокового входу. За даними K33 Research, біткоїн відставав від індексу Nasdaq у 70% торгових сесій протягом останнього місяця — подібна динаміка спостерігалася лише кілька разів із 2020 року і зазвичай передувала локальним розворотам ринку.

Дані з Deribit свідчать, що великі трейдери орієнтуються на опціонні стратегії з потенційним зростанням до $100 000−118 000, але залишаються обережними щодо можливості прориву вище $120 000 без чітких макроекономічних стимулів.

На тлі стабільності BTC компанія Tether знову опинилася під увагою після того, як S&P Global Ratings знизила рейтинг USDT до рівня «weak» через високу частку ризикових активів у забезпеченні, серед яких біткоїн, золото та корпоративні облігації. Емітент також повідомив, що у його резервах наразі зберігається 116 тонн золота — обсяг, співставний із запасами Угорщини або Греції.

На ринку альткоїнів динаміка залишається змішаною.

Ethereum знизився на 0,4% до $3 023, зберігаючи приріст 7,7% за тиждень.

XRP подешевшав на 0,8% до $2,20, але утримує понад 10% зростання за тиждень.

BNB додав 0,3% до $897, Solana впала на 2% до $140 після стрімкого підйому,

Tron піднявся на 1,4% до $0,2803, тоді як Dogecoin знизився на 2,5% до $0,1508.

Серед менш ліквідних активів Zcash втратив 8%, а токен Monad (MON) впав на 13%, оскільки спекулятивний капітал виходить із ризикових позицій під час фази консолідації.

