Капіталізація крипторинку впала на 22,6% у лютому

За підсумками лютого загальна капіталізація криптовалютного ринку знизилася на 22,6% порівняно з попереднім місяцем — до 2,36 трлн доларів. Основними причинами падіння стали невизначеність щодо подальших рішень Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки та тарифний тиск на глобальних ринках.

Про це свідчить звіт Binance Research Monthly Market Insights.

Індекс страху та жадібності (Fear & Greed) протягом місяця залишався нижче 20 пунктів, а в окремі періоди опускався до 5, що відповідає зоні екстремального страху.

На цьому тлі ринок зафіксував уже п’ять місяців поспіль негативної динаміки для основних криптоактивів — таке востаннє спостерігалося під час ведмежого ринку 2018 року.

Водночас сегмент стейблкоїнів зберіг стійкість: їхня сукупна пропозиція зросла до $315 млрд (+3% порівняно з попереднім місяцем), а сегмент токенізованих реальних активів (RWA) піднявся до $25,4 млрд (+4,7% порівняно з попереднім місяцем).

Динаміка найбільших криптовалют

Серед десяти найбільших криптоактивів найкращу відносну динаміку продемонстрував TRX, який знизився на 4,6%.

Інші активи показали суттєвіші втрати:

BCH — мінус 15,7%;

ADA — мінус 19,7%;

DOGE — мінус 22,7%.

Dogecoin знизився попри короткострокове зростання на 14% 14 лютого, що було пов’язано зі спекуляціями щодо можливого запуску функції Smart Cashtags у соцмережі X.

Bitcoin за місяць знизився на 23,5% і приблизно на 50% відступив від історичного максимуму, наблизившись до рівня realized price близько 54 тис. доларів — середньої ціни, за якою монети востаннє переміщувалися в мережі.

Серед інших активів:

LINK — мінус 24,5%;

XRP — мінус 26,2%;

BNB — мінус 28,4%;

SOL — мінус 29,6%;

ETH — мінус 30,8%.

Вплив макроекономіки на крипторинок

У лютому Bitcoin перебував під тиском на тлі розпродажів у технологічному секторі.

Після запуску спотових ETF на Bitcoin великі інституційні інвестори дедалі частіше розглядають криптовалюту разом із технологічними акціями як єдиний ризиковий сегмент.

Додатковим фактором стали очікування щодо політики Федеральної резервної системи. Ф’ючерси CME Fed Funds закладають лише два можливі зниження ставки у 2026 році, причому перше може відбутися не раніше червня.

Що означає лютий для ринку далі

Березень може стати місяцем потенційного перелому після різкого лютневого спаду. Спотові BTC-ETF, схоже, знову рухаються в бік чистих притоків, що може підтримати фазу консолідації. Додатковим фактором може стати пік сезону податкових повернень у США в найближчі чотири тижні — це може дати ринку додаткову ліквідність.

