Аналітики назвали дві криптовалюти, ринкова капіталізація яких може перевищити $50 млрд

Криптоексперти прогнозують, що у 2026 році дві криптовалюти — Dogecoin (DOGE) і Cardano (ADA) — можуть досягти ринкової капіталізації близько $50 млрд.

На думку експертів, у найближчі місяці на ринок цифрових активів може надійти нова хвиля капіталу, що підтримає зростання окремих альткоїнів, попри загальну волатильність у секторі.

Dogecoin DOGE $0.14 наразі торгується поблизу $0,149 із ринковою капіталізацією близько $22,7 млрд. Для досягнення позначки $50 млрд монеті потрібно зрости приблизно на 120%. Попри зниження інтересу до біржових фондів (ETF), великі власники продовжують накопичувати DOGE. Експерти зазначають, що успіх цієї криптовалюти завжди базувався передусім на роздрібних інвесторах, а не на інституційних гравцях. Якщо Dogecoin утримається в діапазоні $0,20-$0,23, його шлях до вищої оцінки стане значно реальнішим.

Cardano ADA $0.39 оцінюється приблизно у $0,417 за монету з ринковою капіталізацією $15 млрд. Щоб досягти $50 млрд, актив має зрости більш ніж на 230%. Після нещодавшого падіння нижче важливого рівня підтримки $0,50 великі гаманці почали активно накопичувати ADA. На це вказують також зростання пошукових запитів і збільшення обговорень у спільноті.

Аналітики підкреслюють, що довгостроковий потенціал Cardano залежить від розвитку її екосистеми — зокрема, від активності у сфері децентралізованих фінансів (DeFi) і зростання використання мережі. Якщо ці показники поліпшаться, ADA зможе відновити позиції серед провідних криптовалют.

Обидва активи рухаються до спільної мети, але спираються на різні ринкові фактори: Dogecoin — на силу спільноти та роздрібну участь, Cardano — на технологічні вдосконалення й мережеву активність. Їхнє подальше зростання, як і раніше, значною мірою залежатиме від загальних настроїв на крипторинку.

Нагадаємо, в Києві відбулася щорічна конференція « Жити на відсотки », де експерти та інвестори з реальним досвідом розповіли про інструменти інвестування та оптимізації портфеля. Про те, які нині є стратегії за напрямом інвестицій в криптовалюти та як інвестують ті, хто заробляє розповів Руслан Лінник, General Partner в фонді Majinx Capital.

З його слів для безпечних активів найкраще підходить біткойн та ефір: оптимальна пропорція для новачків — 50% біткойн та 20% ефір.

Купівлю краще розбивати на частини, а не інвестувати всю суму одразу.

