8 листопада 2025 року в Києві відбулася щорічна конференція "Жити на відсотки", де експерти та інвестори з реальним досвідом розповіли про інструменти інвестування та оптимізації портфеля.
Про те, які нині є стратегії за напрямом інвестицій в криптовалюти та як інвестують ті, хто заробляє розповів Руслан Лінник, General Partner в фонді Majinx Capital.
За його словами ринок криптовалют в наші дні дуже змінився. «Чотири річні цикли не працюють, зайшли дуже багато інвесторів, і ринок нині змінюється», — зауважує експерт.
Приклади тих, хто вже зараз інвестує в крипту:
- BlacK Rock почав інвестувати в BТС та ETH.
- PayPal випускає власний стейблкоїн та підключає 100 криптовалют.
- Visa інтегрує платежі на блокчейні.
- США включає BTC в пенсійні плани.
- 106 країн світу прийняли та легалізували крипту.
З його слів, «для великих гравців крипта — це спосіб диверсифікації, осторонь ринку стояти вже неможливо. Якщо не брати участь в цьому, можна програти та ніколи не наздогнати».
Стратегії інвестування
Експерт показав в інфографіці ключові речі відповідно до ризику активу:
Портфелі до рівня ризику
|Актив
|Безпечний
|Середній ризик
|Високий ризик
|Біткоїн
|50%
|45%
|30%
|Ефіріум (ETH)
|20%
|20%
|25%
|Альткоїни
|0%
|5%
|25%
|Стейблкоїни
|30%
|30%
|20%
Експерт розповів про ключові підходи до інвестування залежно від ризику активів.
З його слів для безпечних активів найкраще підходить біткойн та ефір: оптимальна пропорція для новачків — 50% біткойн та 20% ефір.
Купівлю краще розбивати на частини, а не інвестувати всю суму одразу.
Альткоїни експерт рекомендує ігнорувати, бо для них потрібна велика фундаментальна робота та значний час на вивчення.
Стейблкоїни використовуються лише у випадках падіння ринку, а не при його зростанні.
Щодо пасивних інструментів: «частина людей інвестує у банківські депозити в гривні (10−18%), проте через рік їхня реальна дохідність майже нульова. Криптоінструменти дають від 2 до 100% річних: стейкінг — 3−22%, фармінг — 2−100%. Звичайні керуючі компанії пропонують дохідність 8−30% річних.
|Актив
|Валюта
|Мін. %
|Макс. %
|Депозит (банк)
|грн
|10
|18
|Депозит (банк)
|дол.
|0
|2
|Стейкінг
|USDT/USDC
|3
|22
|Фармінг
|USDT/актив
|2
|100
|Керуючі компанії
|USDT/USDC
|8
|30
Експерт наголосив: правильне розподілення активів і поступова купівля допомагають знизити ризики та підвищити ефективність портфеля.
