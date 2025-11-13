Стратегії в крипті: що обрати, щоб заробляти — думка експерта Сьогодні 16:45 — Криптовалюта

Стратегії в крипті: що обрати, щоб заробляти — думка експерта

8 листопада 2025 року в Києві відбулася щорічна конференція "Жити на відсотки", де експерти та інвестори з реальним досвідом розповіли про інструменти інвестування та оптимізації портфеля.

Про те, які нині є стратегії за напрямом інвестицій в криптовалюти та як інвестують ті, хто заробляє розповів Руслан Лінник, General Partner в фонді Majinx Capital.

Руслан Лінник, General Partner в фонді Majinx Capital.

За його словами ринок криптовалют в наші дні дуже змінився. «Чотири річні цикли не працюють, зайшли дуже багато інвесторів, і ринок нині змінюється», — зауважує експерт.

Приклади тих, хто вже зараз інвестує в крипту:

BlacK Rock почав інвестувати в BТС та ETH.

PayPal випускає власний стейблкоїн та підключає 100 криптовалют.

Visa інтегрує платежі на блокчейні.

США включає BTC в пенсійні плани.

106 країн світу прийняли та легалізували крипту.

З його слів, «для великих гравців крипта — це спосіб диверсифікації, осторонь ринку стояти вже неможливо. Якщо не брати участь в цьому, можна програти та ніколи не наздогнати».

Стратегії інвестування

Експерт показав в інфографіці ключові речі відповідно до ризику активу:

Портфелі до рівня ризику

Актив Безпечний Середній ризик Високий ризик Біткоїн 50% 45% 30% Ефіріум (ETH) 20% 20% 25% Альткоїни 0% 5% 25% Стейблкоїни 30% 30% 20%

Експерт розповів про ключові підходи до інвестування залежно від ризику активів.

З його слів для безпечних активів найкраще підходить біткойн та ефір: оптимальна пропорція для новачків — 50% біткойн та 20% ефір.

Купівлю краще розбивати на частини, а не інвестувати всю суму одразу.

Альткоїни експерт рекомендує ігнорувати, бо для них потрібна велика фундаментальна робота та значний час на вивчення.

Стейблкоїни використовуються лише у випадках падіння ринку, а не при його зростанні.

Щодо пасивних інструментів: «частина людей інвестує у банківські депозити в гривні (10−18%), проте через рік їхня реальна дохідність майже нульова. Криптоінструменти дають від 2 до 100% річних: стейкінг — 3−22%, фармінг — 2−100%. Звичайні керуючі компанії пропонують дохідність 8−30% річних.

Актив Валюта Мін. % Макс. % Депозит (банк) грн 10 18 Депозит (банк) дол. 0 2 Стейкінг USDT/USDC 3 22 Фармінг USDT/актив 2 100 Керуючі компанії USDT/USDC 8 30

Експерт наголосив: правильне розподілення активів і поступова купівля допомагають знизити ризики та підвищити ефективність портфеля.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.