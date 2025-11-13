0 800 307 555
Стратегії в крипті: що обрати, щоб заробляти — думка експерта
8 листопада 2025 року в Києві відбулася щорічна конференція "Жити на відсотки", де експерти та інвестори з реальним досвідом розповіли про інструменти інвестування та оптимізації портфеля.
Про те, які нині є стратегії за напрямом інвестицій в криптовалюти та як інвестують ті, хто заробляє розповів Руслан Лінник, General Partner в фонді Majinx Capital.
Руслан Лінник, General Partner в фонді Majinx Capital.
За його словами ринок криптовалют в наші дні дуже змінився. «Чотири річні цикли не працюють, зайшли дуже багато інвесторів, і ринок нині змінюється», — зауважує експерт.
Приклади тих, хто вже зараз інвестує в крипту:
  • BlacK Rock почав інвестувати в BТС та ETH.
  • PayPal випускає власний стейблкоїн та підключає 100 криптовалют.
  • Visa інтегрує платежі на блокчейні.
  • США включає BTC в пенсійні плани.
  • 106 країн світу прийняли та легалізували крипту.
З його слів, «для великих гравців крипта — це спосіб диверсифікації, осторонь ринку стояти вже неможливо. Якщо не брати участь в цьому, можна програти та ніколи не наздогнати».
Стратегії інвестування
Експерт показав в інфографіці ключові речі відповідно до ризику активу:
Портфелі до рівня ризику
АктивБезпечнийСередній ризикВисокий ризик
Біткоїн50%45%30%
Ефіріум (ETH)20%20%25%
Альткоїни0%5%25%
Стейблкоїни30%30%20%
Експерт розповів про ключові підходи до інвестування залежно від ризику активів.
З його слів для безпечних активів найкраще підходить біткойн та ефір: оптимальна пропорція для новачків — 50% біткойн та 20% ефір.
Купівлю краще розбивати на частини, а не інвестувати всю суму одразу.
Альткоїни експерт рекомендує ігнорувати, бо для них потрібна велика фундаментальна робота та значний час на вивчення.
Стейблкоїни використовуються лише у випадках падіння ринку, а не при його зростанні.
Щодо пасивних інструментів: «частина людей інвестує у банківські депозити в гривні (10−18%), проте через рік їхня реальна дохідність майже нульова. Криптоінструменти дають від 2 до 100% річних: стейкінг — 3−22%, фармінг — 2−100%. Звичайні керуючі компанії пропонують дохідність 8−30% річних.
АктивВалютаМін. %Макс. %
Депозит (банк)грн1018
Депозит (банк)дол.02
СтейкінгUSDT/USDC322
ФармінгUSDT/актив2100
Керуючі компаніїUSDT/USDC830
Експерт наголосив: правильне розподілення активів і поступова купівля допомагають знизити ризики та підвищити ефективність портфеля.
