Майже $2,8 трлн обсягу: криптобіржі у жовтні зафіксували рекордну активність попри падіння ринку Вчора 06:18 — Криптовалюта

Майже $2,8 трлн обсягу: криптобіржі у жовтні зафіксували рекордну активність попри падіння ринку

Торгівельний спотовий обсяг на децентралізованих криптобіржах (DEX) у жовтні оновив історичний максимум — $613,3 млрд. Це значно перевищує показник вересня (близько $500 млрд). Попередній рекорд було зафіксовано у січні 2025 року, коли обсяг торгів на DEX перевищив $560,2 млрд.

Про це пише The Block.

Ринок децентралізованих бірж

За даними DefiLlama, лідером серед децентралізованих платформ стала Uniswap із $165 млрд місячного обсягу.

Читайте також Біткоїн пішов у піке: яких тенденцій очікувати

На другому місці — PancakeSwap із $96 млрд, на третьому — HumidiFi із $35 млрд.

Окрім спотових операцій, абсолютний рекорд показав сегмент безстрокових контрактів (perp-DEX) — $1,3 трлн загального обсягу.

Найвищі результати зафіксували Hyperliquid ($285 млрд), Aster ($281 млрд) і Lighter ($266 млрд).

Ринок централізованих бірж

У жовтні зріс також обсяг торгів на централізованих біржах (CEX), який досяг $2,17 трлн — найвищого рівня з січня 2025 року. Це на 28% більше, ніж у вересні ($1,69 трлн).

Читайте також ТОП-5 найпопулярніших криптовалют серед українців

Найбільша частка припала на Binance — $810,4 млрд проти $636,5 млрд місяцем раніше.

Далі розмістилися Gate ($175,6 млрд), Bybit ($156,9 млрд) і Bitget ($134,7 млрд). Таким чином, сумарний жовтневий обсяг спотової торгівлі на CEX та DEX-біржах склав 2,78 трлн.

Співвідношення обсягів DEX до CEX піднялося до 19,8% у жовтні проти 18,8% у вересні, що свідчить про поступове зростання частки децентралізованих платформ у загальному ринку.

Що спричинило сплеск активності трейдерів

За словами аналітика Presto Research Мін Джун, різкий стрибок активності на біржах був пов’язаний із падінням ринку 10−11 жовтня, коли курс біткоїна впав із близько $121 500 до $110 000, а 17 жовтня досяг мінімуму $104 600.

«Обвал спричинив значну нестабільність і стимулював торгівлю в процесі ребалансування портфелів. Активність може зберегтися за появи нових драйверів волатильності на кшталт новин про торгові відносини США і Китаю або макроданих. Із поверненням волатильності активність може залишатися високою і в листопаді, оскільки капітал шукає наступну хвилю можливостей», — підсумував Мін Джун.

Директор з інвестицій Kronos Research Вінсент Лю зазначив, що трейдери переходять ончейн не лише задля самостійного зберігання активів, а й через стимули у вигляді ліквідності та аirdrop-кампаній.

Зростання обсягів у жовтні підживили тренди навколо мемкоїнів у мережі BNB Chain, анонімних токенів і ETF-потоків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.