ТОП-5 найпопулярніших криптовалют серед українців
Як показало опитування, чверть фінансово активних українців уже інвестують у криптовалюту, а ще 23% планують долучитися. Finance.ua з’ясував, у яку саме крипту вкладаються українці.
Як йдеться у статті, найпопулярніші монети серед українських користувачів: Bitcoin (BTC), Tether (USDT), WhiteBIT Coin (WBT), Ether (ETH) та Solana (SOL).
Bitcoin (BTC)
Перша та найбільш відома криптовалюта.
Переваги:
- безпрецедентна децентралізація, адже «биток» має найвищу ступінь незалежності від урядів чи банків серед усіх криптоактивів;
- висока ліквідність — легко купити/продати;
- обмежена емісія (21 млн монет) як захист від інфляції;
- висока безпека, забезпечена потужністю мережі Proof-of-Work.
Недоліки:
- схильний до волатильності — значні цінові коливання;
- ризик втрати доступу до електронної монети: якщо забудете seed-фразу (суперпароль), то відновити їх не зможете;
- низька масштабованість;
- високі та нестабільні комісії у періоди навантаження.
Tether (USDT)
Найпопулярніший у світі стейблкоїн, прив’язаний до долара у співвідношенні 1:1.
Переваги:
- стабільність;
- низькі комісії;
- швидкість транзакцій;
- доступність — є майже на всіх криптобіржах.
Недоліки:
- централізований актив, емітент може впливати на обіг;
- є питання до безпеки, бо потенційні вразливості централізованої системи несуть загрозу для активів користувачів.
WhiteBIT Coin (WBT)
Токен екосистеми біржі WhiteBIT, що має українське коріння.
Переваги:
- знижки на торгові комісії, збільшені реферальні винагороди, AML-перевірки;
- додаткові бонусні відсотки за програмами криптодепозитів в USDT та інші.
Недоліки:
- найбільше вигідний тим, хто активно торгує або користується продуктами біржі.
Ether (ETH)
Основна монета блокчейну Ethereum.
Переваги:
- швидкість проведення транзакцій;
- безпека і конфіденційність;
- найбільша DeFi-екосистема
- висока ліквідність.
Недоліки:
- технічні ризики;
- нестабільна комісія;
- волатильний актив.
Solana (SOL)
Блокчейн, відомий високою швидкістю.
Переваги:
- десятки тисяч транзакцій за секунду;
- низькі комісії;
- висока пропускна здатність без ризиків для безпеки;
- зручний для розробки застосунків та DeFi.
Недоліки:
- є одним з найбільш волатильних альткоїнів;
- складна архітектура технології Solana і високі вимоги до серверів для валідаторів;
- ризик зупинки мереж.
Детальніше про кожну з криптовалют, а також механізми інвестування в них читайте у статті за посиланням.
