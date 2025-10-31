0 800 307 555
ТОП-5 найпопулярніших криптовалют серед українців

Криптовалюта
54
ТОП-5 найпопулярніших криптовалют серед українців
ТОП-5 найпопулярніших криптовалют серед українців
Як показало опитування, чверть фінансово активних українців уже інвестують у криптовалюту, а ще 23% планують долучитися. Finance.ua з’ясував, у яку саме крипту вкладаються українці.
Як йдеться у статті, найпопулярніші монети серед українських користувачів: Bitcoin (BTC), Tether (USDT), WhiteBIT Coin (WBT), Ether (ETH) та Solana (SOL).

Bitcoin (BTC)

Перша та найбільш відома криптовалюта.
Переваги:
  • безпрецедентна децентралізація, адже «биток» має найвищу ступінь незалежності від урядів чи банків серед усіх криптоактивів;
  • висока ліквідність — легко купити/продати;
  • обмежена емісія (21 млн монет) як захист від інфляції;
  • висока безпека, забезпечена потужністю мережі Proof-of-Work.
Недоліки:
  • схильний до волатильності — значні цінові коливання;
  • ризик втрати доступу до електронної монети: якщо забудете seed-фразу (суперпароль), то відновити їх не зможете;
  • низька масштабованість;
  • високі та нестабільні комісії у періоди навантаження.

Tether (USDT)

Найпопулярніший у світі стейблкоїн, прив’язаний до долара у співвідношенні 1:1.
Переваги:
  • стабільність;
  • низькі комісії;
  • швидкість транзакцій;
  • доступність — є майже на всіх криптобіржах.
Недоліки:
  • централізований актив, емітент може впливати на обіг;
  • є питання до безпеки, бо потенційні вразливості централізованої системи несуть загрозу для активів користувачів.
WhiteBIT Coin (WBT)

Токен екосистеми біржі WhiteBIT, що має українське коріння.
Переваги:
  • знижки на торгові комісії, збільшені реферальні винагороди, AML-перевірки;
  • додаткові бонусні відсотки за програмами криптодепозитів в USDT та інші.
Недоліки:
  • найбільше вигідний тим, хто активно торгує або користується продуктами біржі.

Ether (ETH)

Основна монета блокчейну Ethereum.
Переваги:
  • швидкість проведення транзакцій;
  • безпека і конфіденційність;
  • найбільша DeFi-екосистема
  • висока ліквідність.
Недоліки:
  • технічні ризики;
  • нестабільна комісія;
  • волатильний актив.
Solana (SOL)

Блокчейн, відомий високою швидкістю.
Переваги:
  • десятки тисяч транзакцій за секунду;
  • низькі комісії;
  • висока пропускна здатність без ризиків для безпеки;
  • зручний для розробки застосунків та DeFi.
Недоліки:
  • є одним з найбільш волатильних альткоїнів;
  • складна архітектура технології Solana і високі вимоги до серверів для валідаторів;
  • ризик зупинки мереж.
Детальніше про кожну з криптовалют, а також механізми інвестування в них читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КриптовалютаІнвестиції
