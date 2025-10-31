ТОП-5 найпопулярніших криптовалют серед українців Сьогодні 21:04 — Криптовалюта

ТОП-5 найпопулярніших криптовалют серед українців

Як показало опитування, чверть фінансово активних українців уже інвестують у криптовалюту, а ще 23% планують долучитися. Finance.ua з’ясував, у яку саме крипту вкладаються українці.

Як йдеться у статті , найпопулярніші монети серед українських користувачів: Bitcoin (BTC), Tether (USDT), WhiteBIT Coin (WBT), Ether (ETH) та Solana (SOL).

Bitcoin (BTC)

Перша та найбільш відома криптовалюта

Переваги:

безпрецедентна децентралізація, адже «биток» має найвищу ступінь незалежності від урядів чи банків серед усіх криптоактивів;

висока ліквідність — легко купити/продати;

обмежена емісія (21 млн монет) як захист від інфляції;

висока безпека, забезпечена потужністю мережі Proof-of-Work.

Недоліки:

схильний до волатильності — значні цінові коливання;

ризик втрати доступу до електронної монети: якщо забудете seed-фразу (суперпароль), то відновити їх не зможете;

низька масштабованість;

високі та нестабільні комісії у періоди навантаження.

Tether (USDT)

Найпопулярніший у світі стейблкоїн, прив’язаний до долара у співвідношенні 1:1.

Переваги:

стабільність;

низькі комісії;

швидкість транзакцій;

доступність — є майже на всіх криптобіржах.

Недоліки:

централізований актив, емітент може впливати на обіг;

є питання до безпеки, бо потенційні вразливості централізованої системи несуть загрозу для активів користувачів.

WhiteBIT Coin (WBT)

Токен екосистеми біржі WhiteBIT, що має українське коріння.

Переваги:

знижки на торгові комісії, збільшені реферальні винагороди, AML-перевірки;

додаткові бонусні відсотки за програмами криптодепозитів в USDT та інші.

Недоліки:

найбільше вигідний тим, хто активно торгує або користується продуктами біржі.

Ether (ETH)

Основна монета блокчейну Ethereum.

Переваги:

швидкість проведення транзакцій;

безпека і конфіденційність;

найбільша DeFi-екосистема

висока ліквідність.

Недоліки:

технічні ризики;

нестабільна комісія;

волатильний актив.

Solana (SOL)

Блокчейн, відомий високою швидкістю.

Переваги:

десятки тисяч транзакцій за секунду;

низькі комісії;

висока пропускна здатність без ризиків для безпеки;

зручний для розробки застосунків та DeFi.

Недоліки:

є одним з найбільш волатильних альткоїнів;

складна архітектура технології Solana і високі вимоги до серверів для валідаторів;

ризик зупинки мереж.

