ПАРТНЕРСЬКА XRP консолідується, а Ripple приєднується до платіжної інфраструктури ФРС — XYZVerse готує On-Chain CS2 League Сьогодні 11:33 — Криптовалюта

XRP залишається стабільним, оскільки Ripple співпрацює з платіжною мережею центрального банку США, натякаючи на майбутні серйозні зміни. Тим часом XYZVerse готує цифровий турнір CS2, де користувачі можуть впливати на хід гри та заробляти призи. Ці кроки вказують на нові повороти в сфері платежів та ігор, що викликає питання про майбутнє обох секторів.

Ripple (XRP)

XRP щойно завершив нестабільний тиждень із падінням на 0,0746%, залишивши монету в діапазоні 2,17−2,63 долара. Місяць виглядає суворішим із падінням на 15,45%, проте шестимісячний графік все ще показує зростання на 10,45%. Ця неоднозначна картина натякає на боротьбу між короткостроковими продавцями та довгостроковими покупцями.

Як 10-денний, так і 100-денний середні значення знаходяться близько 2,40 долара, тому ціна і тренд майже збігаються. Показник сили 56,18 свідчить на користь биків, але показник імпульсу 91,88 вказує на перегрів ринку. З невеликим позитивним відхиленням на лінії перетину, ухил схиляється вгору, хоча і не набагато.

Якщо з’являться заявки на купівлю, перша перешкода буде на рівні 2,86 долара, що приблизно на 19% вище середнього діапазону. Пробиття цього рівня відкриє шлях до 3,32 долара, що приблизно на 38% вище. Нездатність пробити рівень 2,63 долара може повернути монету до мінімуму 1,96 долара, що є падінням майже на 18%. Більш глибоке падіння вказує на 1,50 долара, що скоротить вартість майже на 38%. Наразі графік вказує на бічний рух з легким нахилом вгору, але трейдери будуть стежити за 2,63 і 2,86 доларами, очікуючи наступного великого руху.

XYZVerse запускає першу криптовалютну лігу CS2 з призовим фондом 5,5 мільйона доларів

XYZVerse ще раз підтверджує свій статус мем-монети, присвяченої спорту та змаганням. Зараз команда готується до запуску першої в історії криптовалютної ліги Counter-Strike 2.

Ліга буде мати величезний призовий фонд у розмірі 5,5 мільйона доларів, що поєднує токени $XYZ з грошовим фондом. У битві візьмуть участь десять команд, але тільки три найсильніші розділять між собою винагороду.

Основна місія XYZVerse — перенести кіберспорт в блокчейн і об’єднати творців, засновників і фанатів в одній інтерактивній екосистемі. Використовуючи блокчейн, проект гарантує повну прозорість і перевірюваність голосування, нагород і результатів матчів.

Глядачі можуть брати участь в дії. Придбавши пропуск за 100 USDT, фанати можуть голосувати за карти, прогнозувати результати матчів, переглядати VOD і отримувати ексклюзивні цифрові нагороди.

Що це означає для власників $XYZ

Масова видимість: очікується понад 1 мільйон переглядів на Twitch , YouTube та партнерських ко-стрімах.

очікується понад на , та партнерських ко-стрімах. Зростання спільноти: ліга привабить тисячі нових гравців, фанатів та творців, зміцнюючи екосистему XYZVerse.

ліга привабить тисячі нових гравців, фанатів та творців, зміцнюючи екосистему XYZVerse. Реальна корисність: більша залученість означає більшу активність в ланцюжку та розширення випадків використання $XYZ .

більша залученість означає більшу активність в ланцюжку та розширення випадків використання . Це лише початок: це лише сезон 1 — майбутні сезони продовжать набирати обертів.

це лише — майбутні сезони продовжать набирати обертів. Зростання попиту: у міру зростання екосистеми інтерес і попит на $XYZ, за прогнозами, різко зростуть.

Передпродаж ще триває — останній шанс приєднатися

Передпродаж $XYZ ще триває, даючи інвесторам обмежений час для приєднання до проекту, перш ніж він досягне свого остаточного ліміту.

Загальна мета передпродажу встановлена на рівні 22 мільйони доларів, при цьому вже зібрано понад 15 мільйонів доларів — це явна ознака сильного імпульсу та інтересу спільноти.

Темпи швидко прискорюються: етап 18 з 24 вже завершено на 98%, і кожен етап приносить вищу ціну токена.

Початкова ціна: 0,0001 долара

0,0001 долара Поточна ціна: 0,00715 долара

0,00715 долара Ціна наступного етапу: 0,009295 долара

0,009295 долара Планова ціна лістингу: 0,10 долара

Це означає, що з сьогоднішнього рівня токен все ще має вражаючий потенціал зростання близько 1300% до моменту лістингу, за умови, що поточне зростання та зацікавленість спільноти продовжаться.

Переосмислення того, чим може бути мем-монета

Бачення, що стоїть за XYZVerse, виходить далеко за межі простої мем-розваги. Воно спрямовано на перетворення мем-монети на стійку розважальну екосистему. Проект вже підтримується активною глобальною спільнотою, а з його входженням у кіберспорт залучення спільноти виходить на абсолютно новий рівень.

Власники токенів $XYZ отримують доступ до ексклюзивних переваг, таких як винагороди за стейкінг, ранній вхід на турніри, знижки на пропуски та права управління, що дозволяють їм голосувати за майбутні події та розвиток ліги.

Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів (близько 10 мільярдів $XYZ) для айрдропів, що робить їх одними з найбільших айрдропів в історії.

Якщо команда продовжить рухатися в цьому напрямку, XYZVerse має потенціал перетворити саму ідею мем-монети — ставши повністю взаємопов’язаним крипто-кіберспортивним всесвітом, призначеним для зростання, залучення та виживання.

Висновок

XRP виглядає добре під час консолідації, але в центрі уваги опиняється XYZVerse (XYZ) — перша мем-монета для всіх видів спорту, що поєднує фандом і GameFi та націлена на надзвичайні прибутки завдяки силі спільноти під час ралі 2025 року.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

