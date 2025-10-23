ПАРТНЕРСЬКА Гра розпочалася: $XYZ підтримує першу лігу Counter-Strike 2 на блокчейні з призовим фондом 5,5 млн доларів Сьогодні 15:30 — Криптовалюта

Гра розпочалася: $XYZ підтримує першу лігу Counter-Strike 2 на блокчейні з призовим фондом 5,5 млн доларів

Межа між іграми та криптовалютою скоро зникне. XYZVerse бере одну з найбільших імен в е-спорті — Counter-Strike 2 (CS2) — і переносить її на блокчейн.

Запущена в січні 2026 року, майбутня криптовалютна ліга CS2 матиме призовий фонд у розмірі 5,5 млн доларів, що фінансується як токенами $XYZ, так і готівкою, причому кожен матч, голосування та виплата призів перевіряються в блокчейні.

15 мільйонів доларів, що наближає цілі передпродажу в 22 мільйони доларів — це чіткий сигнал того, що поєднання ігор і криптовалюти набирає обертів. Ця новина вже викликала бурхливу реакцію інвесторів. Наразі зібрано, що наближає XYZVerse до своєї— це чіткий сигнал того, що поєднання ігор і криптовалюти набирає обертів.

Counter-Strike 2: гра, яка визначила кіберспорт

Перш ніж заглибитися в те, що створює XYZVerse, давайте згадаємо масштаби того, до чого вони приєднуються. Counter-Strike 2, створена Valve, є однією з найпопулярніших онлайн-шутерів на планеті, яка щодня приваблює близько 1,4 мільйона гравців.

Такі турніри, як PGL Major Copenhagen або BLAST Premier, роздають призи на мільйони доларів, а ринок скінів Valve сам по собі приносить величезний річний дохід.

Криптоспонсори, платформи для ставок і партнери з блокчейну вже є частиною екосистеми.

Впровадження ланцюжка блоків у цей світ може назавжди змінити спосіб голосування вболівальників, заробіток команд та спосіб запису матчів.

Чим відрізняється CS2 League від XYZVerse

Це не черговий продаж токенів, оповитий маркетинговим галасом.

XYZVerse CS2 League — перший турнір, який проводить змагальні ігри безпосередньо на блокчейні.

Десять команд зійдуться в протистоянні.

зійдуться в протистоянні. Кожен склад включає трьох інфлюенсерів , одного засновника проекту та одного члена спільноти , обраного за допомогою лотереї.

, та , обраного за допомогою лотереї. Вболівальники можуть долучитися до дії за допомогою Access Passes (близько 100 USDT), які дають доступ до голосування за карту, прогнозів матчів, ексклюзивних VOD та колекційних нагород.

Все — від результатів до нагород — працює на блокчейні через смарт-контракти, що робить лігу прозорою, відстежуваною та захищеною від фальсифікацій.

Чому це важливо для XYZVerse

Для XYZVerse це не просто маркетинговий хід, а справжня заява.

Проект об’єднує дві найактивніші цифрові галузі — ігри та блокчейн — в одну інтерактивну екосистему.

В основі лежить $XYZ, токен, який живить систему.

Він забезпечує доступні пропуски, голосування фанатів, стейкінг, айрдропи та винагороди.

Власники отримують відчутні переваги:

Доступ до ексклюзивних турнірів та подій

Право на стейкінг-винагороди та айрдропи

Право голосу щодо карт, команд та ключових рішень ліги

Ранній доступ до NFT-дропів та майбутніх колаборацій

Іншими словами, $XYZ — це не просто монета, це двигун усієї економіки кіберспорту, яку будує XYZVerse.

Прогноз ринку та сценарії цін

З огляду на те, що CS2 League дебютує в 2026 році, аналітики очікують, що інтерес до $XYZ прискориться навколо запланованого лістингу за ціною 0,10 долара.

Наразі ціна токена в передпродажі становить 0,00715 долара, що свідчить про сильний імпульс, оскільки нові інвестори приєднуються до проекту перед запуском.

Ось як може виглядати динаміка після лістингу:

Консервативний: 0,12−0,15 долара (+20−50%) у міру поступового зростання ліквідності.

0,12−0,15 долара (+20−50%) у міру поступового зростання ліквідності. Оптимістичний: 0,20−0,25 долара (+180−250%) завдяки популярності кіберспорту та лістингу на біржах.

0,20−0,25 долара (+180−250%) завдяки популярності кіберспорту та лістингу на біржах. Бульбашковий прорив: 0,30 — 0,35 долара (+250 — 350%), якщо після запуску з’являться великі спонсори та висвітлення в ЗМІ.

Кожен сценарій відображає той самий основний фактор — здатність ліги перетворити глобальну увагу на довгострокове зростання екосистеми.

Відгуки спільноти: «Нічого подібного ще не бачили»

Після оголошення соціальні мережі вибухнули. В офіційній групі Telegram користувачі назвали проект «нового рівня» і «чимось, чого світ кіберспорту ще не бачив».

На CMC та X (Twitter) реакція була надзвичайно позитивною. Фанати та трейдери описують XYZVerse як свіжу концепцію, яка нарешті поєднує азарт кіберспорту з прозорістю та винагородами блокчейну.

Поєднання призових грошей великої ліги та участі спільноти здається початком чогось справді нового.

За межами мему: бачення е-спорту на блокчейні

XYZVerse, можливо, і почав свою діяльність серед мем-монет, але швидко перетворюється на повноцінну розважальну платформу.

Поєднуючи механізми блокчейну — голосування, стейкінг, винагороди — з однією з найбільших у світі конкурентних ігор, він створює зразок, якому будуть слідувати інші.

Якщо проект зможе залучити хоча б частину з 1,4 мільйона щоденних гравців CS2, $XYZ може стати токеном, який нарешті повністю перенесе кіберспорт в ланцюжок — і в мейнстрім.

Залишайтеся на зв’язку

Відвідайте офіційний сайт, щоб дізнатися більше: xyzverse.io

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.