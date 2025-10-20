ПАРТНЕРСЬКА BingX Academy 2.0 запускається, щоб надати можливості глобальним учням у сфері Web3 та криптовалют Сьогодні 17:10 — Криптовалюта

BingX Academy 2.0 запускається, щоб надати можливості глобальним учням у сфері Web3 та криптовалют

ПАНАМА-СІТІ, 20 жовтня 2025 року — BingX , провідна криптовалютна біржа та компанія у сфері Web3 і штучного інтелекту, сьогодні оголосила про масштабне оновлення BingX Academy , представивши більш інтуїтивний інтерфейс, розширені ресурси та інтерактивні функції навчання, які допоможуть користувачам орієнтуватися у стрімко зростаючому світі цифрових активів. Ця еволюція академії BingX підтверджує відданість компанії підвищенню доступності та якості освіти для користувачів криптовалют на кожному етапі їхньої торгової подорожі.

Оновлена BingX Academy тепер охоплює ще ширший спектр тем — від навчальних посібників із продуктів BingX, які допомагають користувачам зрозуміти та використовувати функції біржі, до основ криптовалют, торгових стратегій, DeFi, Web3, безпеки та управління ризиками. Створена як для початківців, так і для досвідчених трейдерів, платформа поєднує структуровані навчальні шляхи з практичними інсайтами, надаючи користувачам змогу зміцнювати свої знання та навички на шляху до фінансової впевненості.

Щоб зробити навчання ще ефективнішим, BingX Academy впроваджує новий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що містить відео, навчальні матеріали, покрокові курси, а також AI-асистентів, які забезпечують персоналізовану підтримку навчання. Це гарантує, що користувачі отримують не лише доступ до релевантного освітнього контенту, але й індивідуальні рекомендації, які адаптуються до їхнього прогресу та цілей.

Освіта — це основа відповідальної торгівлі, і завдяки цьому оновленню Академії ми робимо навчання, залучення та розвиток у криптопросторі простішими, ніж будь-коли» — зазначила«Поєднуючи інтуїтивний дизайн, різноманітні ресурси та підтримку на основі AI, BingX Academy відображає нашу місію — надавати користувачам не лише знання, але й упевненість.» — зазначила Вівіен Лін , Chief Product Officer у BingX.

Завдяки цьому кроку BingX ще раз підтверджує свою давню відданість розвитку спільноти криптотрейдерів, зосереджуючись на прозорості, відповідальності та доступності. Інвестуючи в освіту, BingX продовжує надавати користувачам у всьому світі інструменти, необхідні для впевненого та свідомого орієнтування у складному світі цифрових активів.

Про BingX

Заснована у 2018 році, BingX — провідна криптовалютна біржа та компанія у сфері Web3 AI, що обслуговує глобальну спільноту з понад 20 мільйонів користувачів. BingX пропонує широкий набір продуктів і сервісів на базі штучного інтелекту, включно з деривативами, спотовою торгівлею та копітрейдингом, задовольняючи потреби користувачів усіх рівнів — від новачків до професіоналів. Віддана створенню надійної та інтелектуальної торгової екосистеми, BingX надає користувачам інноваційні інструменти, що підвищують ефективність і впевненість у торгівлі.

У 2024 році BingX стала офіційним криптопартнером футбольного клубу «Челсі», зробивши гучний дебют у світі спортивного спонсорства.

Контакти для ЗМІ: media@bingx.com

Більше інформації: https://bingx.com/

BingX За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.