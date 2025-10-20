ПАРТНЕРСЬКА Сьогоднішнє зростання криптовалютного ринку: біткойн, альткойни та XYZVerse на хвилі відновленого оптимізму інвесторів Сьогодні 15:19 — Криптовалюта

Сьогоднішнє зростання криптовалютного ринку: біткойн, альткойни та XYZVerse на хвилі відновленого оптимізму інвесторів

Біткойн та багато інших монет демонструють швидке зростання після тривалого періоду затишшя. У цей сектор прийшла свіжа енергія, яка підштовхнула вгору як відомі монети, так і нові імена, такі як XYZVerse. Деякі трейдери вважають, що готується щось велике. Зараз усі очі прикуті до того, які монети можуть рухатися далі і як довго може тривати цей сплеск оптимізму.

Токени XYZ швидко розкуповуються після оголошення про створення криптовалютної ліги CS2

Ажіотаж навколо XYZVerse досягає нових висот. Після оголошення про створення криптовалютної ліги Counter-Strike 2 (CS2) з призовим фондом у 5,5 мільйона доларів, попередній продаж токенів $XYZ проекту швидко набирає обертів — зараз зібрано понад 15 мільйонів доларів із запланованих 22 мільйонів.

З 18 етапів із 24 вже завершено 98%, попит перевищує очікування, оскільки інвестори поспішають забезпечити собі розподіл, перш ніж ціни знову піднімуться. Наступний етап підніме ціну з 0,00715 до 0,009295 долара, поступово наближаючись до запланованої ціни лістингу в 0,10 долара.

Е-спорт зустрічається з блокчейном

Майбутня CS2 League стане першим в історії крипто-еспортом — сміливим експериментом, що поєднує прозорість блокчейну з конкурентними іграми. Десять команд будуть боротися за перемогу, але революційним цей турнір робить те, як у нього інтегровані вболівальники та власники токенів.

За допомогою 100 USDT-пасів глядачі можуть голосувати за карти, прогнозувати результати матчів, переглядати ексклюзивні VOD та заробляти цифрові колекційні предмети — все це відстежується та перевіряється в ланцюжку. Кожна дія стає частиною прозорого, незмінного запису змагань.

Вплив на $XYZ

Ця новина викликає помітне зростання зацікавленості в ланцюжку та довіри інвесторів.

Вибуховий ріст популярності: прогнозується понад 1 мільйон переглядів на Twitch, YouTube та інших платформах.

на Twitch, YouTube та інших платформах. Розширення екосистеми: тисячі нових геймерів, творців та інвесторів приєднуються до спільноти XYZVerse.

Користь у дії: ліга представляє нові випадки використання $XYZ, від пропусків до управління та винагород.

Сталий ріст: сезон 1 — це лише початок, майбутні турніри вже заплановані.

Зв’язок між токеном і лігою є прямим — кожен матч, кожне голосування, кожна роздача призів проходить через блокчейн, що працює на $XYZ.

Прискорення передпродажу та показники токена

Оскільки передпродаж вступає у фінальну стадію, інвестори усвідомлюють потенційний приріст. З початкової ціни $0,0001 до поточної $0,00715, $XYZ вже продемонстрував експоненціальне зростання на ранній стадії — і може ще запропонувати близько 1300% приросту до лістингу, якщо динаміка збережеться.

Швидкість продажів відображає зростаючу довіру до XYZVerse. Компанія створює токенізовану розважальну екосистему, яка об’єднує криптоінвесторів, геймерів і творців на одній прозорій платформі.

За межами ажіотажу: побудова стійкої екосистеми

Довгострокова візія XYZVerse полягає в перетворенні простору мем-монет на щось інтерактивне, цікаве та кероване спільнотою.

Власники $XYZ отримують реальні переваги:

Ранній доступ до кіберспортивних подій та турнірів

Винагороди за стейкінг та щедрі айрдропи

Знижки на пропуски

Права управління для впливу на майбутні розробки

Щоб винагородити учасників, команда виділила 10% від загального обсягу (близько 10 мільярдів токенів) для айрдропів спільноти — це одне з найбільших виділень в галузі.

Успіх попереднього продажу XYZVerse показує, що ринок готовий до нового виду криптопроекту — такого, що поєднує розваги, корисність і прозорість.

З огляду на те, що CS2 League привертає увагу всього світу, а передпродаж наближається до завершення, XYZVerse стає серйозним конкурентом як у секторі мемів, так і в ігровій галузі.

Висновок

BTC зберігає сильну динаміку; перспективи залишаються хорошими, але видатний потенціал має XYZVerse (XYZ) — перший мем-коін для всіх видів спорту, що поєднує пристрасть фанатів і культуру мемів, і прагне затьмарити попередні токени, що прорвалися на ринок.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

