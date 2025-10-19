ПРОМО Uniswap інтегрує Solana для безперебійного обміну токенами, а ліга XYZVerse з бюджетом 5,5 млн $ CS2 викликає сплеск Сьогодні 11:11 — Криптовалюта

Uniswap додає підтримку Solana, що робить обмін токенами більш плавним у більшій кількості мереж. Водночас XYZVerse привертає увагу, оскільки нова ігрова ліга CS2 з 5,5 млн доларів підігріває ажіотаж, стимулюючи ажіотаж у передпродажі токенів на суму 15 млн доларів. Ці нові кроки можуть змінити тенденції в торгівлі та іграх. Що ці зміни означають для ринку?

XYZ Передпродаж демонструє сильний імпульс, оскільки XYZVerse представляє CS2 League

Попит інвесторів на $XYZ різко зріс після того, як XYZVerse оголосила про запуск своєї криптовалютної ліги Counter-Strike 2.

Майбутній турнір із призовим фондом у 5,5 мільйона доларів привернув нову увагу до екосистеми проєкту та підняв активність передпродажу до нових висот.

Продаж токенів, який зараз знаходиться на 18-му з 28 етапів, вже завершений на 98%, і зібрано понад 15 мільйонів доларів з кінцевої мети в 22 мільйони доларів.

З кожним наступним етапом ціна токена зростає, переходячи від початкових 0,0001 долара до 0,009295 долара в наступній фазі передпродажу. Планова ціна токена становить 0,10 долара, що майже на 1300% вище за поточну ціну передпродажу в 0,00715 долара.

Зростання темпів продажів підкреслює зростаючу впевненість у моделі XYZVerse, яка пов’язує кіберспорт, блокчейн і участь фанатів за допомогою єдиного утилітарного токена.

Якщо динаміка збережеться, $XYZ може стати одним з найвидатніших токенів передпродажу цього року — токеном, створеним не тільки для спекуляцій, але й як паливо, що рухає нову еру кіберспорту на блокчейні.

$XYZ — паливо, що рухає наступне покоління кіберспорту

В основі XYZVerse лежить амбіція об’єднати ігри та криптовалюту в єдине, безперешкодне середовище. $XYZ — це утилітарний двигун, що стоїть за всім цим, забезпечуючи голосування, винагороди та призові фонди, одночасно пов’язуючи гравців, фанатів та блокчейн у режимі реального часу.

Зв’язок між $XYZ та лігою XYZVerse Counter-Strike 2 є прямим. Кожен матч, голосування та розподіл призів відбувається на блокчейні, що працює на базі самого токена.

Ця конструкція на основі блокчейну усуває посередників і робить конкурентну екосистему повністю прозорою — від винагород гравців до залучення вболівальників.

Для власників токенів $XYZ є набагато більшим, ніж просто спекуляція. Власність надає:

Доступ до ексклюзивних турнірів та заходів спільноти

до ексклюзивних турнірів та заходів спільноти Право на винагороди за стейкінг та айрдропи, пов’язані з досягненнями ліги

на винагороди за стейкінг та айрдропи, пов’язані з досягненнями ліги Права голосу щодо карт, участі команд та рішень ліги

щодо карт, участі команд та рішень ліги Ранній доступ до NFT та інтеграції партнерів в екосистемі XYZVerse

Якщо XYZVerse успішно залучить мільйони шанувальників Counter-Strike до криптоарени, $XYZ може стати одним із перших активів, які зроблять кіберспорт справді ончейн і справді мейнстрімом.

Три сценарії після лістингу

У міру наближення дебюту Counter-Strike 2 League у 2026 році інтерес ринку до $XYZ продовжує зростати. Аналітики очікують, що попит після лістингу швидко зростатиме, що буде підтримано розширенням партнерських відносин, залученням фанатів та глобальною популярністю кіберспорту.

Консервативний сценарій: $XYZ стабілізується на рівні 0,12−0,15 долара, що відображає 20−50% приріст у міру поступового нарощування ліквідності. Оптимістичний сценарій: сильна привабливість кіберспорту та лістинг на біржах приведуть до зростання вартості токена до 0,20−0,25 долара, що на 180−250% перевищує рівень лістингу. Бичачий прорив: якщо ліга приверне великих спонсорів і увагу мейнстріму, $XYZ може піднятися до $0,30-$0,35, забезпечивши зростання на 250−350% після запуску.

Оскільки CS2 League привертає увагу всього світу, XYZVerse швидко закріплює свої позиції як значна сила як у сфері мемів, так і в ігровій сфері. Якщо поточна траєкторія зростання збережеться, цей проєкт має потенціал переосмислити вплив, який мем-монета може мати в умовах розвитку криптовалютного кіберспорту.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

