Поки регулятори обговорюють майбутнє крипто-ETF, інвестори, такі як Кеті Вуд, не чекають на затвердження. За повідомленнями, генеральний директор ARK Invest збільшив свою участь у Solana (SOL) за допомогою стратегічних холдингів та партнерств в інфраструктурі, продемонструвавши тверду віру в довгостроковий потенціал мережі, навіть попри перешкоди для ETF. Нещодавній приплив 291 мільйона доларів у Solana ще раз підкреслює, що довіра інституційних інвесторів виходить за межі Bitcoin та Ethereum.

Водночас, на протилежному кінці спектру Web3, XYZVerse вражає криптоспільноту запуском свого першого турніру Counter-Strike 2 на блокчейні з призовим фондом у 5,5 мільйона доларів. Цей захід, що працює на токенах $XYZ і даних матчів, перевірених блокчейном, поєднує видовищність кіберспорту з корисністю криптовалюти — і вже викликав ажіотаж передпродажу, завдяки якому проект зібрав понад 15 мільйонів доларів.

Токени XYZ швидко розпродаються після оголошення про запуск криптовалютної ліги CS2

Зібрано 15 мільйонів доларів і це ще не все — імпульс зростає, оскільки XYZVerse переносить кіберспорт в блокчейн

Ажіотаж навколо XYZVerse досягає нових висот. Після оголошення про запуск ліги Counter-Strike 2 (CS2) на основі криптовалюти з призовим фондом у 5,5 мільйона доларів, передпродаж токенів $XYZ проекту швидко набирає обертів — зараз зібрано понад 15 мільйонів доларів із запланованих 22 мільйонів.

З 18 етапом з 24 вже завершеним на 98%, попит перевищує очікування, оскільки інвестори поспішають забезпечити собі розподіл, перш ніж ціни знову піднімуться. Наступний етап підніме ціну з 0,00715 до 0,009295 доларів, поступово наближаючись до запланованої ціни лістингу в 0,10 долара.

Е-спорт зустрічається з блокчейном

Майбутня CS2 League стане першим в історії кіберспортивним заходом, що працює на криптовалюті — сміливим експериментом, що поєднує прозорість блокчейну з конкурентними іграми. Десять команд будуть боротися за перемогу, але революційним цей турнір робить те, як у нього інтегровані вболівальники та власники токенів.

За допомогою 100 USDT-пасів глядачі можуть голосувати за карти, прогнозувати результати матчів, переглядати ексклюзивні VOD та заробляти цифрові колекційні предмети — все це відстежується та перевіряється в ланцюжку. Кожна дія стає частиною прозорого, незмінного запису змагань.

Вплив на $XYZ

Ця новина викликає помітне зростання зацікавленості в блокчейні та довіри інвесторів.

● Вибухова популярність: прогнозується понад 1 мільйон переглядів на Twitch, YouTube та інших платформах.

● Розширення екосистеми: тисячі нових геймерів, творців та інвесторів приєднуються до спільноти XYZVerse.

● Користь у дії: ліга представляє нові випадки використання $XYZ, від пропусків до управління та винагород.

● Сталий ріст: сезон 1 — це лише початок, майбутні турніри вже заплановані.

Зв’язок між токеном і лігою є прямим — кожен матч, кожне голосування, кожна роздача призів проходить через блокчейн, що працює на $XYZ.

Прискорення передпродажу та показники токена

Передпродаж вступає у фінальну стадію, і інвестори усвідомлюють його потенційний виграш. З початкової ціни 0,0001 долара до поточної 0,00715 долара, $XYZ вже продемонстрував експоненціальне зростання на початковому етапі — і може ще запропонувати близько 1300% виграшу до лістингу, якщо динаміка збережеться.

Етап Ціна $XYZ Початкова 0,0001 Поточна 0,00715 Наступна 0,009295 Лістинг 0,10

Швидкість продажів відображає зростаючу довіру до XYZVerse. Компанія створює токенізовану розважальну екосистему, яка об’єднує криптоінвесторів, геймерів і творців на одній прозорій платформі.

За межами ажіотажу: побудова стійкої екосистеми

Довгострокова перспектива XYZVerse полягає в перетворенні простору мем-монет на щось інтерактивне, цікаве та орієнтоване на спільноту.

Власники $XYZ отримують реальні переваги:

● Ранній доступ до кіберспортивних подій та турнірів

● Винагороди за стейкінг та щедрі айрдропи

● Знижки на вхідні квитки

● Права управління, що впливають на майбутні розробки

Щоб винагородити учасників, команда виділила 10% від загального обсягу (близько 10 мільярдів токенів) для айрдропів спільноти — це одне з найбільших виділень у галузі.

Висновок

Успіх передпродажу XYZVerse показує, що ринок готовий до нового виду криптопроекту — такого, що поєднує розваги, корисність і прозорість.

З огляду на те, що CS2 League привертає увагу всього світу, а передпродаж добігає кінця, XYZVerse стає серйозним конкурентом як у секторі мемів, так і в ігровій галузі. Якщо зростання продовжиться такими темпами, проект може переосмислити можливості мем-монет у мінливому світі криптовалютних кіберспортивних змагань.

