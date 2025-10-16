ПАРТНЕРСЬКА
Кеті Вуд накопичує SOL на тлі перешкод для ETF — саме тоді, коли XYZVerse запускає свій флагманський турнір CS2
Поки регулятори обговорюють майбутнє крипто-ETF, інвестори, такі як Кеті Вуд, не чекають на затвердження. За повідомленнями, генеральний директор ARK Invest збільшив свою участь у Solana (SOL) за допомогою стратегічних холдингів та партнерств в інфраструктурі, продемонструвавши тверду віру в довгостроковий потенціал мережі, навіть попри перешкоди для ETF. Нещодавній приплив 291 мільйона доларів у Solana ще раз підкреслює, що довіра інституційних інвесторів виходить за межі Bitcoin та Ethereum.
Водночас, на протилежному кінці спектру Web3, XYZVerse вражає криптоспільноту запуском свого першого турніру Counter-Strike 2 на блокчейні з призовим фондом у 5,5 мільйона доларів. Цей захід, що працює на токенах $XYZ і даних матчів, перевірених блокчейном, поєднує видовищність кіберспорту з корисністю криптовалюти — і вже викликав ажіотаж передпродажу, завдяки якому проект зібрав понад 15 мільйонів доларів.
Токени XYZ швидко розпродаються після оголошення про запуск криптовалютної ліги CS2
Зібрано 15 мільйонів доларів і це ще не все — імпульс зростає, оскільки XYZVerse переносить кіберспорт в блокчейн
Ажіотаж навколо XYZVerse досягає нових висот. Після оголошення про запуск ліги Counter-Strike 2 (CS2) на основі криптовалюти з призовим фондом у 5,5 мільйона доларів, передпродаж токенів $XYZ проекту швидко набирає обертів — зараз зібрано понад 15 мільйонів доларів із запланованих 22 мільйонів.
З 18 етапом з 24 вже завершеним на 98%, попит перевищує очікування, оскільки інвестори поспішають забезпечити собі розподіл, перш ніж ціни знову піднімуться. Наступний етап підніме ціну з 0,00715 до 0,009295 доларів, поступово наближаючись до запланованої ціни лістингу в 0,10 долара.
Е-спорт зустрічається з блокчейном
Майбутня CS2 League стане першим в історії кіберспортивним заходом, що працює на криптовалюті — сміливим експериментом, що поєднує прозорість блокчейну з конкурентними іграми. Десять команд будуть боротися за перемогу, але революційним цей турнір робить те, як у нього інтегровані вболівальники та власники токенів.
За допомогою 100 USDT-пасів глядачі можуть голосувати за карти, прогнозувати результати матчів, переглядати ексклюзивні VOD та заробляти цифрові колекційні предмети — все це відстежується та перевіряється в ланцюжку. Кожна дія стає частиною прозорого, незмінного запису змагань.
Вплив на $XYZ
Ця новина викликає помітне зростання зацікавленості в блокчейні та довіри інвесторів.
● Вибухова популярність: прогнозується понад 1 мільйон переглядів на Twitch, YouTube та інших платформах.
● Розширення екосистеми: тисячі нових геймерів, творців та інвесторів приєднуються до спільноти XYZVerse.
● Користь у дії: ліга представляє нові випадки використання $XYZ, від пропусків до управління та винагород.
● Сталий ріст: сезон 1 — це лише початок, майбутні турніри вже заплановані.
Зв’язок між токеном і лігою є прямим — кожен матч, кожне голосування, кожна роздача призів проходить через блокчейн, що працює на $XYZ.
Прискорення передпродажу та показники токена
Передпродаж вступає у фінальну стадію, і інвестори усвідомлюють його потенційний виграш. З початкової ціни 0,0001 долара до поточної 0,00715 долара, $XYZ вже продемонстрував експоненціальне зростання на початковому етапі — і може ще запропонувати близько 1300% виграшу до лістингу, якщо динаміка збережеться.
|Етап
|Ціна $XYZ
|Початкова
|0,0001
|Поточна
|0,00715
|Наступна
|0,009295
|Лістинг
|0,10
Швидкість продажів відображає зростаючу довіру до XYZVerse. Компанія створює токенізовану розважальну екосистему, яка об’єднує криптоінвесторів, геймерів і творців на одній прозорій платформі.
За межами ажіотажу: побудова стійкої екосистеми
Довгострокова перспектива XYZVerse полягає в перетворенні простору мем-монет на щось інтерактивне, цікаве та орієнтоване на спільноту.
Власники $XYZ отримують реальні переваги:
● Ранній доступ до кіберспортивних подій та турнірів
● Винагороди за стейкінг та щедрі айрдропи
● Знижки на вхідні квитки
● Права управління, що впливають на майбутні розробки
Щоб винагородити учасників, команда виділила 10% від загального обсягу (близько 10 мільярдів токенів) для айрдропів спільноти — це одне з найбільших виділень у галузі.
Висновок
Успіх передпродажу XYZVerse показує, що ринок готовий до нового виду криптопроекту — такого, що поєднує розваги, корисність і прозорість.
З огляду на те, що CS2 League привертає увагу всього світу, а передпродаж добігає кінця, XYZVerse стає серйозним конкурентом як у секторі мемів, так і в ігровій галузі. Якщо зростання продовжиться такими темпами, проект може переосмислити можливості мем-монет у мінливому світі криптовалютних кіберспортивних змагань.
Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:
