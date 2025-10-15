ПАРТНЕРСЬКА Toncoin компенсує недавнє падіння — XYZVerse запускає CS2 League з призовим фондом 5,5 млн Сьогодні 15:04 — Криптовалюта

Toncoin компенсує недавнє падіння — XYZVerse запускає CS2 League з призовим фондом 5,5 млн

Toncoin швидко відновився після різкого падіння, привернувши увагу до своїх рухів. Тим часом XYZVerse запустив турнір CS2 з призовим фондом 5,5 млн доларів, прагнучи виділитися в період зміни динаміки серед альтернативних монет. Ці дві події можуть сформувати наступну дискусію та дати підказки про те, які токени привернуть увагу наступними.

Toncoin (TON)

TON продовжує падати. Монета втратила 21,79% за останній тиждень, 30,80% за місяць і 22,79% за шість місяців. Зараз ціна коливається в діапазоні 0,93−3,25, а трейдери стежать за кожним невеликим коливанням.

Середні значення за 10 і 100 днів знаходяться на рівні 2,29, що свідчить про стабільну, але нестійку тенденцію. Індикатор імпульсу знаходиться близько 40, а швидкий осцилятор — на рівні 26, що вказує на перепроданість. Якщо новий попит підніме TON вище 3, а потім і першого максимуму на рівні 4, підйом із зони 2,3 до 4 означатиме приблизно 70%. Рішучий прорив другого максимуму на рівні 7 підніс би прибуток приблизно до 200%.

Наразі продавці все ще тиснуть. Основна лінія потоку знаходиться нижче нуля, що підтверджує слабкий настрій. Нездатність утримати нижню межу поточного діапазону може призвести до падіння токена до зони 1, що скоротить його вартість майже на 55% від середнього рівня. Доки не з’явиться чіткий поштовх, очікуйте нестабільний рух між 1 і 3, з різкими коливаннями тільки в тому випадку, якщо одна зі сторін діапазону нарешті поступиться.

XYZVerse запускає першу криптовалютну лігу CS2 з призовим фондом 5,5 мільйона

XYZVerse ще раз підтверджує свій статус мем-монети, присвяченої спорту та змаганням. Зараз команда готується до запуску першої в історії криптовалютної ліги Counter-Strike 2. Запуск заплановано на 1 січня 2026 року.

Призовий фонд ліги складе 5,5 мільйона доларів, що поєднує токени $XYZ з грошовим фондом. У битві візьмуть участь десять команд, але тільки три найсильніші розділять між собою винагороду.

Основна місія XYZVerse — перенести кіберспорт в блокчейн і об’єднати творців, засновників і фанатів в одній інтерактивній екосистемі. Використовуючи блокчейн, проект гарантує повну прозорість і перевірюваність голосування, нагород і результатів матчів.

Глядачі можуть брати участь у дії. Придбавши пропуск за 100 USDT, фанати можуть голосувати за карти, прогнозувати результати матчів, переглядати VOD та збирати ексклюзивні цифрові винагороди.

Що це означає для власників $XYZ

Масова видимість: очікується понад 1 мільйон переглядів на Twitch, YouTube та партнерських ко-стрімах.

очікується понад та партнерських ко-стрімах. Зростання спільноти: ліга привабить тисячі нових гравців, фанатів та творців, зміцнюючи екосистему XYZVerse.

ліга привабить тисячі нових гравців, фанатів та творців, зміцнюючи екосистему XYZVerse. Реальна користь: більша залученість означає більшу активність в ланцюжку та розширення випадків використання $XYZ.

Це лише початок: це тільки 1 сезон — майбутні сезони продовжать набирати обертів.

це тільки — майбутні сезони продовжать набирати обертів. Зростання попиту: у міру зростання екосистеми прогнозується зростання інтересу та попиту на $XYZ.

Передпродаж ще триває — останній шанс приєднатися

Передпродаж $XYZ все ще триває, даючи інвесторам обмежений проміжок часу для приєднання до проекту, перш ніж він досягне свого остаточного ліміту.

Загальна мета передпродажу встановлена на рівні 22 мільйони доларів, з яких вже зібрано понад 15 мільйонів — це явна ознака сильного імпульсу та інтересу спільноти.

Темпи швидко прискорюються: 18 з 24 етапів вже завершено на 98%, і кожен етап приносить вищу ціну токена.

Початкова ціна: 0,0001 долара

0,0001 долара Поточна ціна: 0,00715 долара

0,00715 долара Ціна наступного етапу : 0,009295 долара

: 0,009295 долара Планова ціна лістингу: 0,10 долара

Це означає, що з сьогоднішнього рівня токен все ще має вражаючий потенціал зростання приблизно на 1300% до моменту лістингу, за умови, що поточне зростання та залучення спільноти продовжаться.

Переосмислення того, чим може бути мем-монета

Бачення XYZVerse виходить далеко за межі простої мем-розваги. Проект має на меті еволюціонувати від мем-монети до стійкої розважальної екосистеми. Проект вже підтримується активною глобальною спільнотою, а з його входженням у кіберспорт залучення спільноти виходить на абсолютно новий рівень.

Власники токенів $XYZ отримують доступ до ексклюзивних переваг, таких як винагороди за стейкінг, ранній вхід на турніри, знижки на пропуски та права управління, що дозволяють їм голосувати за майбутні події та розвиток ліги.

Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів (близько 10 мільярдів $XYZ) на айрдропи, що робить їх одними з найбільших айрдропів в історії.

Якщо команда продовжить рухатися в цьому напрямку, XYZVerse має потенціал, щоб трансформувати саму ідею мем-монети — ставши повністю взаємопов’язаним крипто-кіберспортивним всесвітом, призначеним для зростання, залучення та виживання.

Висновок

Швидке відновлення TON виглядає надійним, оскільки 2025 рік набирає обертів ; проте увага переходить до XYZVerse, першої мем-монети для всіх видів спорту, яка об’єднує фандом і меми для потенційного мега-зростання.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут: https://xyzverse.io/

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.