0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

Toncoin компенсує недавнє падіння — XYZVerse запускає CS2 League з призовим фондом 5,5 млн

Криптовалюта
13
Toncoin компенсує недавнє падіння — XYZVerse запускає CS2 League з призовим фондом 5,5 млн
Toncoin компенсує недавнє падіння — XYZVerse запускає CS2 League з призовим фондом 5,5 млн
Toncoin швидко відновився після різкого падіння, привернувши увагу до своїх рухів. Тим часом XYZVerse запустив турнір CS2 з призовим фондом 5,5 млн доларів, прагнучи виділитися в період зміни динаміки серед альтернативних монет. Ці дві події можуть сформувати наступну дискусію та дати підказки про те, які токени привернуть увагу наступними.

Toncoin (TON)

Джерело: <a href="https://www.tradingview.com/">TradingView</a>
Джерело: TradingView
TON продовжує падати. Монета втратила 21,79% за останній тиждень, 30,80% за місяць і 22,79% за шість місяців. Зараз ціна коливається в діапазоні 0,93−3,25, а трейдери стежать за кожним невеликим коливанням.
Середні значення за 10 і 100 днів знаходяться на рівні 2,29, що свідчить про стабільну, але нестійку тенденцію. Індикатор імпульсу знаходиться близько 40, а швидкий осцилятор — на рівні 26, що вказує на перепроданість. Якщо новий попит підніме TON вище 3, а потім і першого максимуму на рівні 4, підйом із зони 2,3 до 4 означатиме приблизно 70%. Рішучий прорив другого максимуму на рівні 7 підніс би прибуток приблизно до 200%.
Наразі продавці все ще тиснуть. Основна лінія потоку знаходиться нижче нуля, що підтверджує слабкий настрій. Нездатність утримати нижню межу поточного діапазону може призвести до падіння токена до зони 1, що скоротить його вартість майже на 55% від середнього рівня. Доки не з’явиться чіткий поштовх, очікуйте нестабільний рух між 1 і 3, з різкими коливаннями тільки в тому випадку, якщо одна зі сторін діапазону нарешті поступиться.

XYZVerse запускає першу криптовалютну лігу CS2 з призовим фондом 5,5 мільйона

XYZVerse ще раз підтверджує свій статус мем-монети, присвяченої спорту та змаганням. Зараз команда готується до запуску першої в історії криптовалютної ліги Counter-Strike 2. Запуск заплановано на 1 січня 2026 року.
Toncoin компенсує недавнє падіння — XYZVerse запускає CS2 League з призовим фондом 5,5 млн
Призовий фонд ліги складе 5,5 мільйона доларів, що поєднує токени $XYZ з грошовим фондом. У битві візьмуть участь десять команд, але тільки три найсильніші розділять між собою винагороду.
Основна місія XYZVerse — перенести кіберспорт в блокчейн і об’єднати творців, засновників і фанатів в одній інтерактивній екосистемі. Використовуючи блокчейн, проект гарантує повну прозорість і перевірюваність голосування, нагород і результатів матчів.
Глядачі можуть брати участь у дії. Придбавши пропуск за 100 USDT, фанати можуть голосувати за карти, прогнозувати результати матчів, переглядати VOD та збирати ексклюзивні цифрові винагороди.

Що це означає для власників $XYZ

  • Масова видимість: очікується понад 1 мільйон переглядів на Twitch, YouTube та партнерських ко-стрімах.
  • Зростання спільноти: ліга привабить тисячі нових гравців, фанатів та творців, зміцнюючи екосистему XYZVerse.
  • Реальна користь: більша залученість означає більшу активність в ланцюжку та розширення випадків використання $XYZ.
  • Це лише початок: це тільки 1 сезон — майбутні сезони продовжать набирати обертів.
  • Зростання попиту: у міру зростання екосистеми прогнозується зростання інтересу та попиту на $XYZ.

Передпродаж ще триває — останній шанс приєднатися

Передпродаж $XYZ все ще триває, даючи інвесторам обмежений проміжок часу для приєднання до проекту, перш ніж він досягне свого остаточного ліміту.
Загальна мета передпродажу встановлена на рівні 22 мільйони доларів, з яких вже зібрано понад 15 мільйонів — це явна ознака сильного імпульсу та інтересу спільноти.
Темпи швидко прискорюються: 18 з 24 етапів вже завершено на 98%, і кожен етап приносить вищу ціну токена.
  • Початкова ціна: 0,0001 долара
  • Поточна ціна: 0,00715 долара
  • Ціна наступного етапу: 0,009295 долара
  • Планова ціна лістингу: 0,10 долара
Це означає, що з сьогоднішнього рівня токен все ще має вражаючий потенціал зростання приблизно на 1300% до моменту лістингу, за умови, що поточне зростання та залучення спільноти продовжаться.

Переосмислення того, чим може бути мем-монета

Бачення XYZVerse виходить далеко за межі простої мем-розваги. Проект має на меті еволюціонувати від мем-монети до стійкої розважальної екосистеми. Проект вже підтримується активною глобальною спільнотою, а з його входженням у кіберспорт залучення спільноти виходить на абсолютно новий рівень.
Власники токенів $XYZ отримують доступ до ексклюзивних переваг, таких як винагороди за стейкінг, ранній вхід на турніри, знижки на пропуски та права управління, що дозволяють їм голосувати за майбутні події та розвиток ліги.
Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів (близько 10 мільярдів $XYZ) на айрдропи, що робить їх одними з найбільших айрдропів в історії.
Якщо команда продовжить рухатися в цьому напрямку, XYZVerse має потенціал, щоб трансформувати саму ідею мем-монети — ставши повністю взаємопов’язаним крипто-кіберспортивним всесвітом, призначеним для зростання, залучення та виживання.

Висновок

Швидке відновлення TON виглядає надійним, оскільки 2025 рік набирає обертів; проте увага переходить до XYZVerse, першої мем-монети для всіх видів спорту, яка об’єднує фандом і меми для потенційного мега-зростання.
Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут: https://xyzverse.io/
За матеріалами:
xyzverse.io
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems