Біткоїн-майнери переживають найгіршу кризу прибутковості за всю історію крипти

Майнери біткоїна увійшли в найслабший період прибутковості за весь час існування активу.

За оцінкою BRN, потенційний щодобовий дохід майнерів опустився нижче медіанного рівня повної собівартості (all-in), а строки окупності обладнання вже перевищують тривалість поточного халвінгового циклу. Це відбувається навіть попри незначне покращення ліквідності після різкого обвалу ринку.

Про це пише The Block.

all-in собівартість мають на увазі повний комплекс витрат на видобуток одного Йдеться не лише про електроенергію, а й про амортизацію обладнання, хостинг, оплату праці, технічне обслуговування, охолодження та капітальні вкладення в оновлення техніки в умовах дедалі жорсткішої конкуренції в мережі. Фактично це найближчий аналог «виробничої ціни» біткоїна. При цьому реальні витрати суттєво відрізняються залежно від конкретного оператора. Під терміномсобівартість мають на увазі повний комплекс витрат на видобуток одного BTC , а й про амортизацію обладнання, хостинг, оплату праці, технічне обслуговування, охолодження та капітальні вкладення в оновлення техніки в умовах дедалі жорсткішої конкуренції в мережі. Фактично це найближчий аналог «виробничої ціни» біткоїна. При цьому реальні витрати суттєво відрізняються залежно від конкретного оператора.

Очікуваний денний дохід на 1 PH/s (hashprice) знизився приблизно з $55 у третьому кварталі до близько $35 зараз. Це значно нижче за орієнтовну медіанну all-in собівартість на рівні $44 за PH/s на день, яку аналітики використовують для порівняння hashcost і hashprice.

Падіння відбувається на тлі того, що хешрейт мережі утримується біля позначки 1,1 зетахеша. Про показник $44 першим повідомив The Miner Mag, посилаючись на стандартизований аналіз провідних публічних майнерів.

«Тиск безпрецедентний. Строки окупності перевищують 1 000 днів — це довше, ніж залишилося до наступного халвінгу. Ризик капітуляції дрібних майнерів зростає, і будь-яке нове падіння нижче $85 тис. може запустити вимушені розпродажі», — зазначив у листі глава досліджень BRN Тімоті Місір.

Додаткові ризики для ринку

Тиск створює додаткові ризики для ринку, який лише почав стабілізуватися після агресивної розпродажної хвилі на початку тижня. Так, біткоїн короткочасно відновився до $87 тис., але, за словами аналітиків, цьому руху бракує підтримки з боку майнерів, «китів» чи макрофакторів — традиційних джерел більш стійкого зростання. ФРС цього тижня офіційно завершила QT, вливаючи у банківську систему $13,5 млрд — друге найбільше таке вливання з часів пандемії 2020 року. Зазвичай такі події стимулюють ризикові активи, але слабка реакція крипторинку демонструє збереження вразливих позицій.

Макродані також були м’якими. Індекс ISM Manufacturing PMI виявився нижчим за очікування — 48,2, що продовжило період спаду й засвідчило слабкий промисловий попит. Золото та срібло цього року значно переграли ринок — зростання на 60% і 102% відповідно, тоді як біткоїн за рік знизився на 10%, що підкреслює ширшу ротацію в бік захисних твердих активів.

